Las víctimas enviaron varias cartas para solicitar una reunión durante la visita prevista a España

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, afirmó este jueves que el Vaticano debe pronunciarse sobre un posible encuentro entre el papa León XIV y víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, después de que los afectados enviaran varias cartas para solicitar una reunión durante la visita prevista a España.

La Iglesia remite al Vaticano un posible encuentro de León XIV con víctimas de abusos. EFE

Al preguntarle por la posibilidad de celebrar encuentros en ciudades como Madrid, Barcelona o Canarias, Santiago señaló que no puede confirmar su celebración porque esas decisiones dependen exclusivamente del Vaticano.

Reuniones privadas y sin focos

Por otro lado, el obispo explicó que, cuando se producen este tipo de reuniones, el Vaticano suele comunicarlas una vez concluidas debido a su carácter privado.

En cualquier caso, añadió que se trataría de un encuentro privado, “sin tantos focos”, para que las víctimas puedan expresar con tranquilidad las experiencias que han vivido.

Santiago también indicó que el Vaticano informa posteriormente cuando el Santo Padre recibe a un grupo de víctimas y que no suele anunciar estos encuentros con antelación. Por ello, el obispo aseguró que desconoce si existe alguna reunión prevista durante la visita del sumo pontífice a España.