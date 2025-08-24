En Directo Última actualización el 24-08 09:22

Incendio de El Hierro | Una persona herida tras el incendiarse un vehículo A 8 kilómetros del Mirador de las Playas, donde se producía el segundo foco de conato de incendio, en la zona de La Chamuscada, en San Andrés, ardía un vehículo. Este incidente produjo que una persona resultase herida, según precisó este sábado el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Una persona herida tras incendiarse un vehículo. EFE/ Gelmert Finol

Incendio en El Hierro | La rápida actuación de los medios, clave para contener el avance de los incendios El incendio principal que se declaró este sábado en El Hierro ha afectado a un total de 9,5 hectáreas de terreno, según confirmó el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, quien destacó la rápida actuación de los medios terrestres y aéreos para contener el avance de las llamas. Informa: Redacción Informativos RTVC

Incendio en El Hierro|Estabilizado el conato principal en Las Asomadas El conato principal de los dos que se han producido este sábado en El Pinar ha sido estabilizado, según ha informado el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, quien ha llamado la atención sobre el hecho de que el fuego se originó en el mismo punto que en el incendio de 2006.El fuego, en su foco principal, ha afectado a 9,5 hectáreas.

Incendio en El Hierro|Extinguido uno de los conatos de El Hierro y buenas perspectivas para controlar el segundo Fuentes de la dirección de extinción han informado de que se ha procedido al control y extinción del conato de incendio forestal producido en la ladera colindante al Mirador de las Playas, considerado un foco secundario del conato producido en El Pinar, según ha indicado el Cabildo de El Hierro. Este conato se produjo como consecuencia del paveseo transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales. En estos momentos se está procediendo a las labores de perimetrado del conato principal, en Las Asomadas, y las perspectivas para su control son buenas, según ha indicado el Cabildo de El Hierro en sus redes sociales. VALVERDE (EL HIERRO), 23/08/2025.- Imagen del incendio declarado en la tarde de hoy la zona de Las Asomadas, en el municipio de El Pinar, en la cumbre de la isla. EFE/ Gelmert Finol

Incendio en El Hierro|Continúan las labores de perimetrado en foco principal Las labores de extinción y perimetrado continúan en el foco principal, en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre. El segundo conato, según indica el Cabildo, se produjo a consecuencia del ‘paveseo’ transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales. En estos momentos se procede a las labores de perimetrado del conato principal, en Las Asomadas, que, por el momento, cuenta con «buenas» perspectivas para su control.

Incendio en El Hierro|Controlado el segundo conato de incendio El segundo conato de incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en la isla de El Hierro, producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas, se ha dado por controlado, según ha informado al Cabildo herreño en sus perfiles sociales. «Fuentes de la dirección de extinción han informado que en estos momentos ya se ha procedido al control y extinción del incendio producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas, catalogado con posterioridad como foco secundario», especifica el mensaje emitido a última hora de esta tarde por la institución insular. Sin embargo, las labores de extinción y perimetrado continúan en el foco principal, en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre.

Incendio en El Hierro|Los conatos ya están perimetrados Según ha informado el Cabildo de El Hierro los conatos de incendio que se han declarado esta tarde en el municipio de El Pinar ya están perimetrados. Declaraciones de Jesús Pérez Quintero, consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro

Incendio en El Hierro|Nueve medios aéreos trabajan en la extinción En las labores de extinción de los dos conatos de incendio, que continúan, se han incorporado hasta nueve medios aéreos del Gobierno de Canarias, según informa el Cabildo.

Incendio en El Hierro|Reabierto el tramo de vía cortado El Cabildo de El Hierro ha informado en la tarde de este sábado de la reapertura del tramo de vía cortado, entre el tramo comprendido entre la rotonda San Andrés-El Pinar y el núcleo urbano de El Pinar (carretera HI-4), una medida preventiva a consecuencia los conatos de incendio forestal que afectan desde este mediodía a la isla de El Hierro.

Incendio en El Hierro| Los equipos de extinción intenta contener los conatos Los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales( EIRIF) intentan contener los conatos que se han declarado esta tarde en el municipio de El Pinar, en El Hierro. EIRIF La Palma está actuando en estos momentos en el flanco izquierdo de la cola del incendio de El Pinar. Video compartido por la EIRIF en X

Incendio en El Hierro|Continúan los trabajos para limitar los conatos Los medios aéreos continúan en estos momentos actuando en los conatos que se han declarado esta tarde en el municipio de El Pinar, en El Hierro. Según informa los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales( EIRIF) en sus redes sociales están realizando un ataque inicial lo más contundente posible para limitar los conatos Momento de la llegada de EIRIF La Palma. Fotografía vía X

Incendio en El Hierro|Avance informativo en Televisión Canaria A las 17:45 horas habrá un avance informativo en Televisión Canaria para contarles la última hora de los dos conatos de incendio simultáneos que se han declarado esta tarde en la isla de El Hierro. También desde las 16:30 horas La Radio Canaria está informando sobre la evolución de los conatos. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para atajar el fuego con el apoyo de varios helicópteros.

Incendio en El Hierro|Medio aéreos trabajan en la extinción Medios aéreos del Gobierno de Canarias se han incorporado a la extinción de los dos conatos de incendios simultáneos que se han declarado a primera hora de la tarde en Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y en las laderas cercanas al Mirador de Las Playas, en el municipio herreño de El Pinar. En la zona trabajan tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.

Incendio en El Hierro|Cierre de un tramo de la carretera HI-4 El Cabildo de El Hierro ha comunicado a la población y a todos los usuarios afectados, que por parte de la dirección de extinción se ha procedido al cierre de la carretera HI-4 desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población. Imagen de la carretera HI-4 compartida por el Cabildo de El Hierro en la red social X

Incendio en El Hierro| El Ayuntamiento del Pinar pide que eviten salir del pueblo El Ayuntamiento de El Pinar ha pedido a la población que evite salir del pueblo para no atravesar las masas forestales. En sus redes sociales el Ayuntamiento herreño ha pedido máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios dentro del municipio, además de hacer un uso responsable del agua, ya que la prioridad absoluta en este momento es la extinción del fuego. Además ha aconsejado mantener a las personas mayores, niños, niñas y personas con problemas de salud localizadas e hidratadas y cuidar también a los animales domésticos, manteniéndolos dentro y alejados del humo. La corporación pide asimismo que se mantengan las ventanas y puertas cerradas para impedir la entrada de humo en las viviendas. Los equipos EIRIF El Hierro del turno de mañana y tarde y el equipo de tarde de La Palma ya han sido activados para el incendio declarado en El Pinar (El Hierro). Fotografía vía X EIRIF

Incendio en El Hierro|Evacuaciones preventivas El Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo. También se ha procedido al cierre de la carretera HI-4, desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.

Incendio El Hierro|Activados equipos de Refuerzo El Cabildo de El Hierro ha informado que se han activado los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) de El Hierro y La Palma, con sus correspondientes medios aéreos, así como el helicóptero Air Tractor con base en La Gomera, como primer dispositivo de ataque al fuego.