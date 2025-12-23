ES NOTICIA

Plantean incentivos para los donantes de sangre

RTVC / EFE
Representantes de los trabajadores del Servicio Canario de Salud pide que se dé incentivos, como descuentos, y justificantes laborales a los donantes para aumentar las reservas

Asamblea7islas que representa a los grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud, ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad en el que solicita incentivos para los donantes de sangre ante la disminución de las reservas en los bancos de sangre de la Comunidad Autónoma Canaria.

Esta asamblea indica que, cada día, personas de todas las edades necesitan transfusiones para sobrevivir, víctimas de accidentes, pacientes sometidos a cirugías, mujeres con complicaciones en el parto, niños con enfermedades hematológicas y personas que reciben tratamientos contra el cáncer entre otros.

Recuerdan que la sangre donada hoy puede ser decisiva mañana y con el objetivo de facilitar la participación, plantea una serie de incentivos no económicos y compatibles con los principios éticos de la donación altruista.

Entre estos figuran beneficios culturales y sociales como descuentos o entradas gratuitas a museos, eventos deportivos, teatros o actividades culturales organizadas o apoyadas por la administración pública.

Además plantea jornadas laborales flexibles permisos o justificantes para quienes donen sangre.

En su opinión, estos incentivos no buscan “pagar” la donación, sino reconocer, agradecer y normalizar un gesto que beneficia a toda la sociedad.

