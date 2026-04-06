La cadena invita a su plantilla y a la ciudadanía a donar sangre mañana, martes 7 de abril, de 09:00 a 13:00 horas y de 14:15 a 20:00 horas, en las unidades móviles habilitadas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

Radiotelevisión Canaria refuerza su compromiso social con la sociedad canaria organizando una jornada especial de donación de sangre que tendrá lugar mañana, martes 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, con las miras puesta en contribuir a las reservas de sangre que suelen sufrir un descenso significativo durante las vacaciones de Semana Santa.

RTVC organiza una jornada especial de donación de sangre por el Día Mundial de la Salud. Imagen de archivo de RTVC.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña de concienciación `Dona Sangre, Dona Vida´ que el ente público inició el pasado 23 de marzo y con la que RTVC invita a su plantilla y a la ciudadanía a realizar este acto altruista que salva vidas al destinar la sangre a transfusiones para pacientes con cáncer, accidentes, cirugías, trasplantes, enfermedades crónicas y muchos otros tratamientos.

Para esta jornada, RTVC suma esfuerzos conjuntamente con la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud y gracias a esta colaboración estrecha se habilitarán dos unidades móviles de extracción, en horario de 09:00 a 14:00 horas y de 14:15 a 20:00 horas, en ambas capitales:

Santa Cruz de Tenerife : en la Plaza de España.

: en la Plaza de España. Las Palmas de Gran Canaria: en el centro de producción de Televisión Canaria en El Sebadal.

Esta acción responde a la colaboración entre RTVC y las autoridades sanitarias para fomentar la implicación de la sociedad canaria en una fecha donde la necesidad de sangre en los centros hospitalarios es crítica tras el periodo festivo. Por ello, la colaboración de todos es fundamental para recuperar los niveles óptimos de hemodonación y se recuerda a quienes no puedan asistir a estos puntos de donación, que pueden consultar el resto de ubicaciones fijas y móviles en la web oficial de la campaña https://efectodonacion.com/puntos-fijos/

Cobertura de Televisión Canaria y La Radio Canaria

La programación de Televisión Canaria y La Radio Canaria se adaptará ese día para dar cobertura al desarrollo de la jornada de donación en tiempo real. Televisión Canaria realizará un seguimiento en directo a través de los Servicios Informativos y el programa `Buenos Días Canarias´. Ambos espacios incluirán conexiones con los puntos de extracción durante la jornada para pulsar el ritmo de las donaciones y recordar los requisitos necesarios para ser donante de sangre.

`Ponte al Día’ también realizará un directo a las 13:00 horas y los protagonistas de la serie ‘Sal de mi Playlist’ se sumarán a la campaña para fomentar la implicación en la donación. Por otro lado, la cadena se volcará con la causa a través de un seguimiento exhaustivo en redes sociales.

La Radio Canaria, por su parte, trasladará la emisión del programa `La Alpispa´, conducido por Mercedes Martín, a la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife desde donde se emitirá en directo, de 11:00 a 13:00 horas. El espacio contará con testimonios de donantes y profesionales sanitarios que explicarán la importancia de este proceso y también con los de los actores Nada Badel y Danilo Cardia -Luka y Picolo, respectivamente- de la serie `Sal de mi Playlist´.

Con este operativo a pie de calle este martes 7 de abril, la cadena reafirma su implicación con el sistema sanitario en la reposición de un recurso esencial para mantener y salvar vidas, difundiendo y visibilizando el valor de la donación para el bienestar de la sociedad canaria.

`Dona Sangre, Dona Vida´

Esta jornada refuerza la campaña `Dona Sangre, Dona Vida´ que RTVC activó el pasado 23 de marzo. El objetivo principal de este despliegue es garantizar la estabilidad de las reservas de sangre que especialmente sufren un descenso significativo durante las vacaciones de Semana Santa. Para ello, la cadena ha ido incorporando estos días contenidos pedagógicos en su parrilla para ayudar a que la donación se convierta en una práctica recurrente que asegure las reservas de sangre.

Dentro de esta estrategia de divulgación, el programa ‘Gente Maravillosa’ dedicó su emisión del 23 de marzo a esta temática. La programación especial se completó el pasado martes 31 de marzo con la emisión de ‘Noveleros´, donde se mostraron historias de vida vinculadas a la hemodonación.

Gafas de realidad mixta, una experiencia más agradable

Como novedad en esta edición, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia busca elevar la donación voluntaria a un nivel superior proporcionando una experiencia tecnológica innovadora. Así los donantes podrán utilizar gafas de realidad mixta, una tecnología que, a diferencia de la virtual, permite al usuario seguir viendo su entorno y al personal médico monitorizar las pupilas del donante en todo momento a través de lentes transparentes.

Se trata de una experiencia que hace que la donación de sangre sea más agradable y, según los comentarios de donantes que ya han tenido la oportunidad de probar gafas, «el tiempo pasa más rápido y más divertido». Durante esta campaña, los donantes tendrán dos programas a su disposición, un Jardín zen con el que se relajarán con música suave e Intergaláctica, más gamer y destinado a donantes que prefieren juegos.

Hasta ahora, esta experiencia de realidad mixta para donantes se ha presentado como parte de campañas promocionales en Estados Unidos, Suecia, Australia, Japón, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Vietnam, América Latina e Irlanda.

Donar, un acto sencillo que salva vidas

Donar sangre es un procedimiento rápido y seguro que no toma más de20 minutos. Durante este tiempo, se extraen 450 cc de sangre, la cual se recolecta en bolsas con soluciones anticoagulantes para mantenerla en perfectas condiciones.

De una sola donación de sangre se puede obtener una bolsa de concentrado de hematíes, otra de plasma y una fracción de plaquetas para elaborar un pool de plaquetas, lo que permite ayudar a varios pacientes a la vez.

Los hombres pueden donar sangre hasta 4 veces al año, aproximadamente cada 3 meses, y las mujeres 3, es decir, solo cada 4 meses y con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.

Para las donaciones de plasma, el intervalo mínimo entre donaciones es de 15 días con un límite de 24 donaciones al año mientras que la donaciones de plaquetas requieren un intervalo mínimo entre donaciones de 48 horas, si bien lo más habitual es hacerlas una vez al mes.

​Es un proceso diseñado para cuidar tanto al receptor como al donante, estableciendo periodos de descanso específicos según el tipo de donación y el sexo del donante para garantizar una recuperación óptima.