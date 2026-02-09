Los ingenios azucareros de Canarias, más cerca de ser Patrimonio Mundial de la UNESCO

Nuevas excavaciones y prospecciones profundizan en el legado industrial que impulsó la economía canaria entre los siglos XV y XVII y fortalecen la candidatura de los ingenios azucareros de Canarias a Patrimonio Mundial de la UNESCO

El azúcar fue, entre las últimas décadas del siglo XV y los siglos XVI y XVII, el principal motor económico de Canarias. Más de 40 ingenios o fábricas azucareras estuvieron activos en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, configurando un paisaje productivo clave en la historia del archipiélago. Dentro de este contexto, el municipio de Telde destacó como uno de los enclaves más relevantes para el cultivo y la refinería de la caña de azúcar, gracias a la abundancia de agua y a la fertilidad de sus tierras. Ahora, se impulsan nuevas excavaciones en estos yacimientos para acerarlos al objetivo de convertirlos en Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Nuevas excavaciones

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento y la conservación de este legado, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias impulsa nuevas investigaciones arqueológicas en los ingenios azucareros de Agaete, Guía, Los Picachos y Las Longueras, en Gran Canaria; Vilaflor, en Tenerife; y Los Llanos de Argual, en La Palma.

En este marco, la empresa Arqueocanaria, especializada en arqueología y museografía y dirigida por el arqueólogo Valentín Barroso y la arqueóloga Consuelo Marrero, ha desarrollado una segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el Ingenio de Los Picachos y una segunda prospección arqueológica —con recogida de materiales y sondeos— en el Ingenio de Las Longueras.

Según explica Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural, se trata de proyectos “centrados en la investigación científica rigurosa y de calidad, que permiten profundizar en el conocimiento material de bienes patrimoniales que marcaron el devenir histórico de las islas”. Además, añade, “se continúa avanzando en el expediente de la candidatura de los ingenios azucareros de Canarias a Patrimonio Mundial”.

Lista Indicativa de España a Patrimonio Mundial

Cabe recordar que los denominados “Primeros ingenios azucareros del Atlántico” forman parte, desde 2025, de la Lista Indicativa de España a Patrimonio Mundial, en una candidatura conjunta con la República Dominicana.

Este paso resulta imprescindible para que el Ministerio de Cultura pueda presentar formalmente la propuesta ante la UNESCO. La candidatura incluye cuatro enclaves manufactureros en Canarias —concretamente en Gran Canaria y La Palma— y otros cuatro en el país caribeño, seleccionados tanto por su relevancia industrial en la revolución azucarera como por su vinculación a la memoria de la esclavitud.

Los Picachos: nuevos datos sobre la molienda del azúcar en el siglo XVI

El Gobierno, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, promovió en 2021 la primera intervención arqueológica en el área donde se localizan los restos arquitectónicos del Ingenio de Los Picachos, cuya actividad está documentada a lo largo del siglo XVI.

En esta segunda campaña se han llevado a cabo actuaciones de carácter conservativo y arqueológico, que han incluido la limpieza y adecuación del solar y de las edificaciones, así como la investigación sistemática de los materiales arqueológicos, las estructuras y los depósitos sedimentarios vinculados a la actividad del ingenio.

Las excavaciones en extensión en el espacio identificado como sala de molienda han permitido definir con mayor precisión el área correspondiente a la rueda o aceña y al molino de caña. Asimismo, los sondeos arqueológicos han servido para comprobar si las anomalías detectadas mediante georradar se correspondían con elementos arquitectónicos soterrados y para evaluar su estado de conservación.

Entre los materiales arqueológicos recuperados destaca una cantidad significativa de fragmentos de formas azucareras, junto a recipientes cerámicos variados, restos de fauna y diversos elementos metálicos, que aportan información relevante sobre el funcionamiento del ingenio y la vida cotidiana asociada a esta actividad industrial.

Las Longueras: localización y estudio de un ingenio histórico

La primera investigación arqueológica en el entorno tradicionalmente vinculado al Ingenio de Las Longueras se llevó a cabo en 2023. Tras aquella intervención, durante el último año se han retomado los trabajos con nuevas prospecciones y sondeos arqueológicos en distintos espacios próximos a la ermita de San José, con el objetivo de determinar la ubicación exacta de las dependencias del ingenio azucarero del siglo XVI.

Para evitar la pérdida irreversible de información, se procedió a la recogida y al estudio pormenorizado en laboratorio de los materiales arqueológicos localizados en superficie. Entre los vestigios recuperados figuran fragmentos de formas azucareras —algunos con sellos de alfar—, cerámica canaria a mano, cerámica a torno, piezas de cerámica roja con restos de mortero y grandes recipientes de almacenamiento.

Asimismo, el antiguo molino harinero del ingenio, destinado a la molienda de millo y otros cereales, fue objeto de una limpieza y excavación exterior que ha permitido definir mejor su estructura, un elemento fundamental para la alimentación de los trabajadores del ingenio.

Jornadas de los Ingenios Azucareros: Investigación, participación y valores a preservar

La Casa-Museo León y Castillo de Telde acoge los días 10 y 11 de febrero la quinta edición de las Jornadas de los Ingenios Azucareros: Investigación, participación y valores a preservar, organizadas por el Colectivo Turcón–Ecologistas en Acción y dedicadas en esta ocasión al Ingenio de Los Picachos como Patrimonio de la Humanidad.

Como actividad previa, el día 7 de febrero, a las 9:00 horas, está prevista una visita al yacimiento de Los Picachos y una ruta de senderismo por los acueductos del Barranco de las Bachilleras. El programa oficial comienza el día 10 de febrero, a partir de las 18:00 horas, con la presentación de los resultados de la segunda campaña de excavaciones en Los Picachos y Las Longueras a cargo de Valentín Barroso, seguida de una ponencia en conexión con la República Dominicana titulada La huella del azúcar en América.

El día 11 de febrero, a las 18:00 horas, se estrenará el documental de Paulino Santana Revalorización del patrimonio del sureste: Agüimes e Ingenio, y se rendirá un homenaje in memoriam al investigador Don Rafael Sánchez Valerón (Feluco), cronista oficial e hijo predilecto de la Villa de Ingenio.