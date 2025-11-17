La concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina ha convocado una comparecencia este mediodía tras su imputación en el caso Valka
La concejal de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha convocado una comparecencia a las 13.00 horas ante los medios, sin preguntas, tras su imputación en el caso Valka.
La semana pasada, el juez al cargo de esa presunta trama de corrupción que salpica a varios funcionarios del Consistorio decidió imputarla en un delito de malversación de fondos públicos, en concurso con falsedad, prevaricación y fraude.
Y todo ello después de que la Fiscalía Ancicorrupción la acusara de haber contribuido a un «expolio» de unos 400.000 euros al validar repetidamente facturas supuestamente infladas de compra de agua a una empresa para riegos en barrios de la ciudad.