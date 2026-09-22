Los agentes localizaron los conejos en dos mochilas durante un dispositivo de vigilancia en la Reserva Natural Especial de Gran Canaria

Intervienen 16 conejos muertos a dos presuntos furtivos en Los Marteles, en Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria

Los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria intervinieron 16 conejos muertos a dos personas identificadas como presuntas responsables de una actividad cinegética no autorizada en la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

La actuación se desarrolló el pasado 15 de agosto, víspera de la apertura del periodo hábil de caza en la isla, cuando los agentes detectaron tres vehículos estacionados en una pista forestal y varios perros de caza atados a los vehículos y al arbolado.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento, los agentes localizaron dos mochilas que contenían los cadáveres de los 16 conejos silvestres, con evidencias de muerte reciente por causas no naturales.

Multas de hasta 600 euros

Los animales se intervinieron y las dos personas identificadas y propuestas para sanción ante la Administración competente por una presunta infracción cinegética grave relacionada con el furtivismo.

El Cabildo recuerda que la actividad cinegética debe desarrollarse dentro de los periodos, condiciones y espacios autorizados y anuncia que mantendrá la vigilancia para detectar prácticas ilegales.

Según la institución, este tipo de infracciones pueden conllevar multas de hasta 600 euros, la retirada de la licencia de caza y un año de inhabilitación para ejercer la actividad cinegética.