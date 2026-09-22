Las piscinas naturales de La Laja reabren tras su dragado y la retirada de 830 m3 de arena

La intervención de Ciudad de Mar, con una inversión de 130.177,57 euros, ha finalizado dos semanas antes de lo previsto y ha permitido reabrir las piscinas naturales de La Laja al público

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Ciudad del Mar, ha reabierto este martes el uso público y el baño en el complejo de las piscinas naturales de la playa de La Laja. La reapertura total de las instalaciones se produce tras culminar con éxito los trabajos de dragado, limpieza e higienización del fondo marino, una actuación que finaliza dos semanas antes del plazo límite fijado tras la última reprogramación de la obra. La intervención en el espacio costero ha permitido la extracción total de 830 m3 de arena acumulado en el fondo de los vasos.

Dos semanas antes de lo previsto

Tras un receso técnico obligado a principios de mes por el ciclo natural de las mareas del Pino, que obligó a interrumpir el dragado, la reanudación de los trabajos el pasado 14 de septiembre avanzó a un ritmo intensivo que ha posibilitado acortar el plazo previsto para la finalización de la actuación, el 5 de octubre.

El concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, ha valorado muy positivamente la finalización de los trabajos y el esfuerzo coordinado del equipo técnico: «La planificación por fases y la eficacia de la operativa nos han permitido no solo recuperar la plena funcionalidad y salubridad de las piscinas naturales, sino hacerlo adelantándonos dos semanas al calendario previsto. Agradecemos enormemente la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios durante estas semanas de trabajos indispensables para garantizar la calidad y la seguridad de este espacio emblemático del Cono Sur».

La obra, ejecutada por la empresa especializada Bluematt Ingeniería Subacuática SL con una inversión municipal de 130.177,57 euros, ha consistido en el acondicionado del vaso norte, el vaso central y la piscina infantil -sur.Siguiendo los criterios de sostenibilidad ambiental fijados desde el inicio del proyecto, toda la arena extraída del fondo ha sido vertida en el extremo norte de la playa, garantizando que el sedimento no salga del sistema ecológico del entorno litoral.

Con la reapertura formal acometida este martes, el complejo de las piscinas naturales de La Laja queda completamente acondicionado y a pleno rendimiento para el uso y disfrute de la ciudadanía con total garantía de seguridad y salubridad en sus aguas