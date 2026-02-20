El coche se localizó sin ocupantes a la altura de San Fernando de Maspalomas tras el supuesto robo violento

Investigan un robo violento tras el abandono de un coche en la GC-1. EFE

La Policía Nacional investiga un supuesto robo con violencia e intimidación después de que este viernes apareciera un turismo abandonado en la calzada de la GC-1, a la salida de San Fernando de Maspalomas en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.

El aviso se recibió sobre las 11.30 horas, alertando de la presencia de un vehículo detenido en uno de los carriles.

Citroën sin ocupantes

Los agentes desplazados al lugar localizaron el coche, un Citroën sin ocupantes, y activaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. En un primer momento se valoró la posibilidad de un secuestro, hipótesis que se descartó posteriormente.

Las pesquisas se centran ahora en un presunto robo con violencia cometido en un salón de apuestas de San Bartolomé de Tirajana, según adelantó la Cadena SER en Las Palmas. La investigación continúa abierta para determinar la relación entre ambos hechos.