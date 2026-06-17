Sanidad activa el protocolo epidemiológico tras detectarse casos vinculados a un acto celebrado después de una graduación en un instituto de la isla

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de la detección de un episodio de intoxicación alimentaria que ha afectado hasta el momento a 24 personas relacionadas con una celebración escolar celebrada el pasado fin de semana en La Palma.

Informan: Magaly Cáceres / Aniano Padrón

Según ha detallado el departamento autonómico, los afectados presentan cuadros clínicos leves y una evolución favorable, sin que por el momento se hayan comunicado complicaciones de gravedad.

La mayoría de los afectados son menores

La intoxicación se produjo en el contexto de una celebración organizada tras un acto de graduación en un instituto de Educación Secundaria de la isla. Entre las personas que han desarrollado síntomas figuran 19 menores de edad y cinco adultos, de acuerdo con la información facilitada por Sanidad.

Una toxiinfección alimentaria es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados en la que el agente causante puede ser un microorganismo patógeno, una toxina o una sustancia química tóxica ingerida a través de la comida o la bebida.

Hospital de La Palma

Activado el protocolo de vigilancia epidemiológica

Tras la notificación de los primeros casos sospechosos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han contabilizado 24 casos con sintomatología compatible con una toxiinfección alimentaria y mantienen abierta la investigación para determinar el origen del episodio y detectar posibles nuevos afectados.

Sanidad continúa desarrollando el correspondiente estudio epidemiológico y realizando el seguimiento de las personas implicadas con el objetivo de identificar el foco de la intoxicación y comprobar si aparecen más casos relacionados con este evento.