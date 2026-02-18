La Catedral acoge la presentación de la obra, titulada ‘Alegoría de la Semana Santa lagunera’ de Ismael Francisco Sánchez, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza

Ismael Francisco Sánchez firma el cartel de la Semana Santa de La Laguna 2026. Ayuntamiento de La Laguna

La Catedral de La Laguna acogió este miércoles la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de 2026 en San Cristóbal de La Laguna, una obra del artista palmero Ismael Francisco Sánchez realizada en óleo sobre lienzo y titulada ‘Alegoría de la Semana Santa lagunera’.

El acto, celebrado con motivo del Miércoles de Ceniza, contó con la presencia del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Pérez, y el deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, junto a representantes institucionales y civiles.

Durante la presentación, el regidor destacó el prestigio de la Semana Santa lagunera, reconocida como una de las más relevantes del país por la dedicación de cofradías y hermandades y por la implicación ciudadana.

Profundo contenido teológico

Asimismo, puso en valor la trayectoria de Sánchez, formado en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, y autor de trabajos como el cartel de las Fiestas del Cristo o retratos de figuras históricas como la Siervita o Amaro Pargo. Por su parte, el presidente de la Junta subrayó que este acto marca el inicio de la cuenta atrás hacia una celebración que conjuga devoción, patrimonio y expresión artística en una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El programa de Cuaresma incluirá el pregón anunciador el próximo 19 de marzo en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a cargo del vicario episcopal Juan Antonio Güedes, además de actos como el espectáculo ‘Sonidos de Pasión y Fe’, mesas redondas y exposiciones de arte sacro.

En palabras del autor, la obra presentada responde a una composición simbólica de profundo contenido teológico, estructurada de forma vertical y axial para reforzar la solemnidad, en la que tradición e iconografía dialogan con una lectura contemporánea del misterio cristiano.