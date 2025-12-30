El delantero canario habló sobre el próximo enfrentamiento y su estado en el club

Jesé Rodríguez, delantero de la UD Las Palmas, manifestó este martes que su mayor deseo para el nuevo año es lograr el ascenso a Primera División, y que disfrutó «como un niño chico» en el último partido de 2025 ante la Cultural y Deportiva Leonesa (4-0), en el que marcó dos goles.

Jesé: «Lo que más feliz me haría es ascender a Primera División». EFE/Quique Curbelo

El atacante grancanario aseguró en rueda de prensa que se sintió bien en ese encuentro, y que le «encantó» volver a marcar con el conjunto isleño más de tres años y medio después, pero ya está trabajando «para que vengan más goles».

Reacio a las críticas no constructivas

Jesé admitió que toda critica «es bien recibida, siempre que sea constructiva, pero hay cosas que no le gustan porque es una cuestión de respeto», al tiempo que reconoce que la afición «siempre ha sido muy exigente con todos los jugadores», y algunos, como él, tienen «un foco más mediático».

Tras la semana de vacaciones por Navidad, la UD Las Palmas, que ocupa puesto de ascenso directo, ya prepara el partido del próximo domingo en Zaragoza, un rival en zona de descenso, aunque Jesé desconfía de la situación del conjunto aragonés.

«No va a ser un partido nada fácil; hace varias semanas, mucha gente daba al Zaragoza por muerto y no lo está, ha conseguido varias victorias en las últimas jornadas y es un equipo histórico en España», recordó.

Más allá de tener continuidad en las alineaciones, Jesé no escondió que lo que más feliz le haría es «ascender a Primera División», pero en LaLiga Hypermotion «hay que ir paso a paso y ser inteligentes, porque la categoría es muy dura y cualquiera te puede ganar».