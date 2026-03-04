Mañana accidentada en las carreteras de Tenerife

Uno de los accidentes de la jornada se produjo en el interior del túnel de la avenida Tres de Mayo, que tuvo que cerrarse al tráfico durante unos 10 minutos

Retenciones en el accidente a la altura de Tíncer. Imagen 112 Canarias

La jornada de lluvias en Tenerife ha dejado desde primeras horas de la mañana múltiples accidentes de tráfico en distintos puntos de la isla, generando importantes retenciones y complicaciones en la circulación.

En la capital, Santa Cruz de Tenerife, un accidente en el interior del túnel de la avenida Tres de Mayo provocó importantes retenciones durante la mañana. El incidente obligó a cerrar el túnel durante aproximadamente diez minutos y se saldó con una persona herida de carácter leve. Aunque la vía fue reabierta poco después.

Otro accidente se producía en la vía que conecta la autopista del norte con la del sur, a la altura de Tíncer y en sentido sur. Sobre las 8:00 horas, un vehículo volcó en plena calzada, causando importantes retenciones en esta carretera que circunvala la ciudad.

Ya en el sur de la isla, se registró otro accidente con cuatro vehículos implicados en la TF-1, en sentido sur, a la altura de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona. El siniestro tuvo lugar a primera hora y volvió a generar complicaciones en el tráfico.

Un hombre en estado crítico en un atropello en La Laguna

Por otro lado, un hombre de 80 años ha resultado herido en estado crítico tras ser atropellado por un vehículo en la plaza Llano de los Molinos, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, los hechos se produjeron en la tarde de este martes. En el lugar también intervinieron agentes de la Policía Local, que instruyeron el correspondiente atestado.