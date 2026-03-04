ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

En estado crítico un hombre de 80 años tras ser atropellado en Tenerife

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El hombre atropellado resultó herido de gravedad, tuvo lugar en La Laguna, Tenerife, concretamente en la plaza Llano de los Molinos

En estado crítico un hombre de 80 años tras ser atropellado en Tenerife

Un hombre de 80 años ha sido hospitalizado en estado crítico este martes tras ser atropellado por un coche en La Laguna (Tenerife). Lo informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

El incidente ocurrió en la plaza Llano los Molinos. Hasta allí se dirigieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal prestó la primera asistencia al afectado.

El herido fue trasladado en una de las ambulancias del SUC al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó con un traumatismo craneal de pronóstico crítico.

Asimismo la Policía Local instruyó el atestado correspondiente. 

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cierran el acceso a Playa Chica en Puerto Naos

Canarios atrapados en Oriente Medio por el conflicto en Irán transmiten un mensaje de tranquilidad

Canarias presente en la ITB de Berlín

Tres detenidos tras el registro en un centro de menores en Tenerife

La borrasca Regina deja nieve y lluvia en uno de los días más fríos del año

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026