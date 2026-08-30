Kiko Barroso regresa a las tardes de La Radio Canaria con ‘Roscas y Cotufas’

El comunicador se pone de nuevo al frente del espacio que estrenó hace 17 años, de lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas, con actualidad, entretenimiento y servicio público

Kiko Barroso vuelve este lunes 31 de agosto a las tardes de La Radio Canaria al frente de ‘Roscas y Cotufas’, el formato que él mismo puso en marcha hace 17 años y que se emitirá de lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas.

La nueva temporada llega con muchas novedades, pero con la misma filosofía con la que nació hace casi dos décadas, la de hacer entretenimiento desde la actualidad, con Canarias y sus gentes como protagonistas.

Para Barroso, el regreso supone reencontrarse con uno de los programas más estrechamente ligados a su trayectoria profesional. «Supone volver a empezar, pero sin empezar de cero. Regreso cuatro años después con más vida, más experiencia y, quizá, con muchas más cosas que contar. Volver a ‘Roscas y Cotufas’ es volver a mi sitio, a mi manera de entender la radio y a esa relación tan especial que siempre he tenido con quienes están al otro lado. Por encima de todo, vuelvo a ser el amigo de la radio», confiesa.

Kiko Barroso estará acompañado en esta nueva etapa por Andrea Pérez, en la redacción, y Ana Freire, en la producción. «Tanto Ana como Andrea conocen perfectamente la filosofía del programa. De hecho, ellas van a ser las jefas y yo haré muchas veces lo que ellas me digan, porque tienen mucho criterio y están muy pegaditas a la actualidad y a la radio», asegura el presentador.

Una mirada desde Canarias

La actualidad de las Islas marcará el ritmo de ‘Roscas y Cotufas’, sin perder de vista lo que ocurra fuera del Archipiélago, pero siempre con una mirada propia y pegada a la realidad de Canarias. En su labor de servicio público, el programa estará preparado para modificar sus contenidos si la información lo requiere y ponerse al servicio de los oyentes.

Entre las novedades de la temporada estará ‘Abuelito, dime tú’, una sección que jugará con la distancia generacional entre Kiko y Andrea, nacida en 2001. Ella será la encargada de poner al presentador al día de tecnologías y nuevas tendencias, mientras él le descubrirá objetos y costumbres que hace no tanto formaban parte de la vida cotidiana y de las redacciones. «Cuando le explique lo que era un fax y que nuestra vida en las redacciones dependía de un fax, se va a partir de risa», bromea Barroso.

Una radio comprometida y de servicio público

La nueva etapa de ‘Roscas y Cotufas’ mantendrá además un compromiso transversal con la igualdad y la lucha contra la violencia machista. A través de una «mirada violeta», el espacio abordará esta realidad desde la información y la pedagogía, con el objetivo de contribuir a la prevención y la concienciación.

El servicio público estará también presente en contenidos relacionados con la seguridad y las emergencias, siempre desde el punto de vista de la prevención, y en espacios dedicados a los animales. El programa recuperará ‘Más que mascotas’, con contenidos destinados a ayudar a los oyentes y ofrecer pautas y herramientas relacionadas con la educación canina.

Las grandes historias de la gente corriente

‘Roscas y Cotufas’ quiere abrir también sus micrófonos a esas personas anónimas de Canarias que están haciendo cosas grandes. Cada día tendrán un espacio para compartir proyectos, investigaciones, libros, reconocimientos e iniciativas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que merecen ser conocidas por la sociedad canaria.

«Queremos ser esa atalaya, ese espacio para que personas normales, gente anónima de Canarias que hace cosas grandes, tengan un hueco para que el resto de Canarias sepa que alguien de los nuestros está haciendo cosas grandes», explica Barroso.

Más de tres décadas entre la radio y la televisión

Con más de tres décadas de trayectoria entre la radio y la televisión, Kiko Barroso regresa a La Radio Canaria al frente del mismo formato con el que comenzó su andadura en esta casa en 2009. Desde entonces, ha conducido otros espacios de referencia de la cadena como ‘Una + Uno’, ha sido la voz de numerosas retransmisiones en radio y televisión y, en2023, dio el salto a la pequeña pantalla para ponerse al frente de ‘Como en casa’, junto a Catha González. Durante tres temporadas, el programa se ha colado cada tarde en los hogares del Archipiélago para recorrer las Islas y descubrir nuevos restaurantes, recetas y sabores de la gastronomía canaria.

«En ‘Como en casa’ he sido muy feliz. Ha sido un trabajo que me ha permitido conocer más, y mucho más de cerca, todas las islas, con una compañera exquisita y el mejor equipo», destaca el comunicador.

Con actualidad, humor, entretenimiento y vocación de servicio, Kiko Barroso vuelve así a las ondas y a uno de los espacios históricos de La Radio Canaria, renovado para una nueva temporada y con el mismo compromiso con el que comenzó en 2009, contar lo que pasa en las Islas, escuchar a quienes viven aquí y acompañar cada tarde a los oyentes.