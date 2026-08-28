El periodista acompañará a los oyentes de lunes a viernes, de 06:30 a 11:00 horas, con la actualidad, el servicio público y las claves que marcan cada mañana el despertar de Canarias

Tomás Galván estrena este lunes 31 de agosto una nueva etapa al frente de ‘De la noche al día’, el programa con el que acompañará cada mañana a los oyentes de La Radio Canaria, de 06:30 a 11:00 horas. El presentador da así el salto a las mañanas de la emisora pública para acercar desde primera hora la actualidad y las claves que marcan el despertar de Canarias.

Galván asume una de las principales franjas informativas de La Radio Canaria después de haber recorrido durante casi una década diferentes espacios y horarios de la emisora, desde los informativos y los fines de semana hasta las tardes de ‘Roscas y Cotufas’, programa que ha presentado desde 2024. «Para mí es un regalo poder asumir ahora el reto de recoger el testigo del buen trabajo que se ha hecho con los equipos anteriores y seguir potenciando una franja como esta, muy exigente y muy apasionada», confiesa.

«Queremos acompañar a la gente de camino al trabajo o al colegio y contarles lo que ha pasado y lo que está pasando», adelanta Galván, que destaca el peso que tendrá la información de servicio público, con especial atención al tráfico, la meteorología y las incidencias que puedan afectar al día a día de los canarios.

Actualidad y servicio público desde primera hora

El primer tramo, entre las 06:30 y las 08:00 horas, estará especialmente centrado en la última hora y la información de servicio público. Con muchos oyentes siguiendo el programa desde el coche, ‘De la noche al día’ ofrecerá información actualizada sobre tráfico y meteorología, seguirá las incidencias que se produzcan desde primera hora y abordará los principales asuntos de actualidad.

Además, de 06:30 a 07:30 horas, el programa traspasará las ondas y podrá seguirse también en Televisión Canaria, reforzando la conexión entre la radio y la televisión públicas.

El pulso de las Islas

A partir de las 08:00 horas, la actualidad dará paso a un espacio de análisis con el equipo de tertulianos y tertulianas del programa. Por los micrófonos pasarán los protagonistas de la actualidad y voces del ámbito institucional, social y económico para aportar contexto y diferentes perspectivas a los principales asuntos del día en Canarias y el mundo.

«La idea es no quedarnos solo en el titular. Queremos contar lo que está pasando, ser los primeros en hacerlo, pero también pararnos a entenderlo y explicarlo de la mejor manera, con sus protagonistas y con quienes nos ayuden a poner cada tema en contexto», explica Galván.

Los viernes, además, a partir de las 09:30 horas, la gastronomía tendrá un espacio propio con propuestas pensadas para acercarla de forma sencilla y accesible a todos los públicos.

El programa también saldrá a la calle para vivir junto a los oyentes algunos de los grandes acontecimientos de las Islas, llevando el ambiente, las voces y la emoción de cada cita hasta las ondas. Entre las primeras paradas de esta temporada estarán la Romería del Socorro, en Güímar, el 7 de septiembre, y las Fiestas del Pino, el 7 y 8 de septiembre.

‘El Remate’, de 10:00 a 11:00 horas

A partir de las 10:00 horas continuará ‘El Remate’, la sección conducida por Mariam Moragas y Alexis Hernández dentro del programa matinal ‘De la noche al día’, que prolongará la mañana de La Radio Canaria hasta las 11:00 horas.

Una trayectoria ligada a La Radio Canaria

La llegada de Galván a las mañanas supone un nuevo paso en una trayectoria profesional desarrollada prácticamente por completo en La Radio Canaria, donde comenzó como estudiante en prácticas en 2017. Un año después pasó a formar parte de la plantilla y, desde entonces, ha recorrido diferentes áreas y formatos de la cadena, primero como redactor de informativos y también como presentador de la agenda cultural.

Entre 2020 y 2023 dirigió y presentó el programa de los fines de semana y, desde 2024, ha estado al frente de las tardes de la emisora como presentador de ‘Roscas y Cotufas’, uno de sus espacios más emblemáticos. A esta trayectoria se suman numerosas retransmisiones especiales para La Radio Canaria y Televisión Canaria, su participación como narrador en grandes acontecimientos de RTVC y, este verano, su salto a la televisión como copresentador del magacín ‘Hay que verlo’.

El periodista afronta así una nueva etapa en la emisora en la que comenzó hace casi una década, ahora al frente de una de sus principales franjas informativas. «Lo que nosotros nos proponemos es contar Canarias desde Canarias, con una mirada fuera para entender lo que pasa también desde aquí», resume.