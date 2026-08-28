Tomás Galván, Kiko Barroso y Yaiza Díaz protagonizan la nueva temporada de La Radio Canaria

La emisora arranca el curso el 31 de agosto con cambios en sus principales franjas, el regreso a las ondas de dos de sus rostros más reconocibles y una mayor apuesta por el directo y los contenidos deportivos

La Radio Canaria inicia el próximo 31 de agosto una nueva temporada con novedades en sus principales espacios, nuevas incorporaciones y una apuesta reforzada por la información de servicio público, la actualidad y el deporte.

Así, ‘De la noche al día’ contará con Tomás Galván al frente del programa, encargado de subir la persiana de La Radio Canaria, de 06:30 a 10:00 horas.Galván asume las mañanas de la emisora tras una trayectoria ligada a diferentes áreas y franjas de la cadena. Ha sido redactor de informativos y redactor y presentador de la agenda cultural de la emisora. Entre 2020 y 2023 dirigió y presentó el programa de los fines de semana y, desde 2024, presenta las tardes de La Radio Canaria, liderando el histórico magacín ‘Roscas y Cotufas’, uno de los programas más emblemáticos de la cadena.

Además, ha estado al frente de retransmisiones especiales tanto en La Radio Canaria como en Televisión Canariacomo parte del equipo de narradores de los grandes acontecimientos del grupo RTVC y este verano ha copresentado el magacín ‘Hay que verlo’ en Televisión Canaria.

El espacio mantendrá su vocación de acompañar a los oyentes en el arranque del día, con la última hora, la información de servicio público y las claves de los asuntos que marcarán la jornada, con especial atención a Canarias.

La primera hora del programa, de 06:30 a 07:30 horas, volverá a traspasar las ondas y podrá seguirse también en Televisión Canaria, reforzando la conexión entre ambos medios y acercando desde primera hora de la mañana la actualidad de La Radio Canaria a los espectadores de la cadena.

A partir de las 10:00 horas, el programa entrará en su último tramo con ‘De la noche al día: El Remate’, conducido por Mariam Moragas y Alexis Hernández, que tomarán el testigo para completar la mañana hasta las 11:00 horas.

David Perdomo continúa al frente de ‘Canarias a la 1’

El periodista David Perdomo continuará esta temporada al frente de ‘Canarias a la 1’, después de incorporarse al informativo de La Radio Canaria en diciembre de 2025. De lunes a viernes, entre las 13:00 y las 14:00 horas, seguirá asumiendo la edición y conducción del espacio informativo de referencia en la franja del mediodía, un tramo clave en el que la emisora pública ofrece a la audiencia el resumen más completo y actualizado de la actualidad del Archipiélago.

Perdomo continuará aportando su sello profesional, marcado por la creatividad y el rigor informativo en la información diaria.

Kiko Barroso regresa a ‘Roscas y Cotufas’, el formato que fundó hace 17 años

Por su parte, Kiko Barroso regresa a ‘Roscas y Cotufas’ para ponerse nuevamente al frente del formato que fundó hace 17 años, tomando el relevo de Tomás Galván.

Barroso vuelve a casa tras su éxito en el programa ‘Como en casa’ y regresando así al espacio que impulsó hace 17 años con una filosofía que continúa definiendo a ‘Roscas y Cotufas’: hacer entretenimiento desde la actualidad, con Canarias y sus gentes como protagonistas.De lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas, el espacio mantendrá su apuesta porhacer entretenimiento desde la actualidad, con Canarias y sus gentes como protagonistas.Información, entrevistas y servicio público se combinarán en una radio en directo, cercana y pegada a lo que ocurre en las Islas.

Yaiza Díaz regresa a las ondas con ‘Tiempo de Alisios’

Por su parte, Yaiza Díaz regresa a La Radio Canaria y al mundo de las ondas con ‘Tiempo de Alisios’, tras su paso por Televisión Canaria como directora y presentadora de ‘Canarias Futura’, un programa de ciencia e innovación.

Los sábados y domingos, de 08:00 a 11:00 horas, ‘Tiempo de Alisios’ acompañará las mañanas del fin de semana con actualidad, entrevistas y contenidos divulgativos, desde una mirada cercana y atenta a lo que ocurre en Canarias.

La salud, la ciencia y la tecnología tendrán un espacio destacado en el magacín, que también estará pendiente de las historias de las Islas y de las principales citas de la agenda del fin de semana.

Más horas de deporte, de lunes a domingo

En esta nueva temporada de La Radio Canaria, la sección de Deportes que lidera Juanjo Toledo amplía su presencia en la programación. De lunes a viernes, la emisora refuerza su tira deportiva diaria con ‘El Deportivo’, de 13:40 a 15:00 horas, y ‘Tiempo extra’, que adelanta su horario y se emitirá de 19:30 a 20:00 horas.

Esta apuesta se extiende también a los fines de semana. ‘Todo Goles Radio’ amplía su horario y, por primera vez, contará con programa en directo todos los sábados y domingos, con Juanjo Toledo y Carlos Guillermo Domínguez al frente, de 16:00 a 20:00 horas.

La nueva temporada dará además más espacio al fútbol canario, con una mayor atención a la Tercera Federación y al fútbol femenino. En este último ámbito, La Radio Canaria renueva su compromiso con el Costa Adeje Tenerife, cuyos partidos oficiales volverán a escucharse durante la temporada 2026/27, tanto en casa como en sus desplazamientos.

La Radio Canaria afronta una nueva temporada marcada por la renovación de sus principales espacios, el refuerzo de la información y el deporte y la incorporación de nuevas voces, manteniendo su apuesta por una radio cercana, en directo y al servicio de la actualidad de Canarias.