El espacio regresa a partir de este sábado 1 de agosto, de 11:00 a 13:00 horas con dos horas de directo, humor y buena música

El verano en Canarias se escucha con una sonrisa. La Radio Canaria vuelve a apostar en su parrilla por la frescura y el buen humor de ‘Gente Seria. Especial Verano’, el programa presentado por Dani Mesa que regresa a las mañanas del fin de semana con novedades.

Dani Mesa estrena el ‘Especial Verano’ de ‘Gente Seria’ en La Radio Canaria.

A partir de este próximo sábado 1 de agosto, el espacio emitirá dos horas en directo -de 11:00 a 13:00 horas-, ofreciendo un formato dinámico e interactivo donde la audiencia desempeñará un papel clave a través del servicio de mensajería del programa. Además, en este especial verano, Dani contará en el estudio con varios expertos -que incluyen perfiles como una médico internista, una coach musical, una farmacéutica, un veterinario o una psicóloga, entre otros- para abordar temas cotidianos desde una perspectiva divulgativa pero siempre tamizada por el humor.

Mucha música, grandes dosis de risas y entretenimiento para todos los públicos se darán cita cada sábado en la radio pública autonómica. Dani Mesa se pasa por rtvc.es para contarnos por qué este verano la ‘Gente Seria’ promete dar más guasa que nunca.

1. Dani, arranca agosto y ‘Gente Seria’ vuelve a acompañar a los oyentes de la Radio Canaria en su edición estival. ¿Con qué energía regresa el equipo para este ‘Especial Verano’?

El equipo está con muchas ganas de llenar estas dos horas con nuestro buen rollo, buena música y energía que tenemos en ‘Gente Seria’, además estamos convencidos de que ayudaremos a que los sábados sean mejores para todos los oyentes de La Radio Canaria.

2. Además, el programa amplía su horario con dos horas en directo. ¿Qué les permite este mayor margen de tiempo en antena?

Así es, gracias a la audiencia, este verano tendremos dos horas, 120 minutos, para poder ir con más calma, sin medir tanto los tiempos, poder jugar con la frescura que nos caracteriza y hacerlo con todos los oyentes a través del WhatsApp y del teléfono.

3. Ese WhatsApp estará echando humo. ¿Qué va a ofrecer esta herramienta a los oyentes?

Es una ventana fantástica para que nos cuenten “sus cosas”, saber desde donde nos escuchan, saber en qué isla están, etc. También tendrán la oportunidad de contarnos sus problemas, sus inquietudes, propuestas de temas e incluso opinar con nuestras expertas y contarnos sus experiencias. Ah, también podrán elegir qué canción suena y cuál no quieren que se escuche durante la emisión… ¡Ellos tendrán el control de nuestra banda sonora este verano (risas)!

4. Háblame de ese nuevo equipo de colaboradores que te acompañará en cada entrega…

Tendremos el lujo de contar con Belén Alonso, nuestra “doctora” en cine, Laura Ortiz, experta en música y neurociencia, Luis Henríquez, nuestra «experta con bigote», además de profesor de Toxicología en ULPGC y nuestro científico más loco, o Elena Hernández, nuestra boticaria de confianza…Nos traerán temas muy interesantes que abordaremos llevando el humor por bandera.

5. El título del programa es ‘Gente Seria’, pero cualquiera que los escuche sabe que es casi una ironía. En los tiempos que corren, ¿hacer reír y despertar a la audiencia con una sonrisa cada sábado es casi un deber de servicio público?

¿Ironía? ¿Perdona? No sé por qué lo dices (risas). Al margen de la guasa, creo firmemente que el humor ha de tener más presencia en los medios y en la vida en general. El buen rollo genera buen rollo, los problemas ya vienen solos y nunca es tarde para un guiño a la vida, un bailoteo o un canturreo improvisado en la cocina o en el patio de tu casa. No hay mejor manera de comenzar un sábado que con un poco de humor y alegría. Así que ya lo saben, cada sábado a las 11:00 horas, conéctense a La Radio Canaria. Les aseguro que ‘Gente Seria’ será el acompañante ideal durante un trayecto en coche o un momento de relax en la playa.