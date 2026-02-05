El capitán de la UD Las Palmas ve al club como serio candidato a luchar por llegar a la máxima categoría

Kirian Rodríguez, futbolista de la UD Las Palmas, declaró este jueves que ve a su equipo como candidato a luchar por el ascenso directo a Primera División, sin necesidad de jugar la promoción, y que ese es el objetivo común de todo el vestuario.

Kirian Rodríguez asegura que el objetivo del vestuario es «ascender directamente»/ Imagen de la UD Las Palmas

El jugador tinerfeño dijo en rueda de prensa que la pasada temporada acabó «dolido» por no haber podido ayudar a la permanencia en la máxima categoría debido a su enfermedad, y ahora que ya está totalmente recuperado quiere devolver al conjunto amarillo a «donde debe estar».

«Veo a la UD Las Palmas para ascender, y no jugando el play-off, la veo para luchar por ascender directamente, todos queremos eso», subrayó.

Vuelta a la titularidad

Tras cuatro partidos consecutivos sin ganar en LaLiga Hypermotion, con dos empates y dos derrotas, Kirian considera que solo es «una mala racha» por la pasan todos los equipos en Segunda, un «momento de bajón» en el que se llegan a preguntar «si nos tienen pillada la manera de jugar».

Según la opinión del centrocampista canario, la mejor manera de revertirla es «limpiar la cabeza y soltarnos» para volver a ganar.

En el aspecto personal, y un año después de anunciar que recaía del cáncer -lo hizo publico el 6 de febrero de 2025-, Kirian está «muy contento» por su respuesta física, aunque reconoce que ahora le falta continuidad en el equipo para volver a su mejor nivel.

El pasado fin de semana, el principal capitán de la plantilla grancanaria fue titular en Zubieta ante la Real Sociedad B (1-1) «y al día siguiente recuperé bien, pude entrenar sin ningún problema».

En ese partido fue protagonista en ambos tantos, «una asistencia y un gol», bromeó, tras reconocer que cometió «un error grave» en el que anotó el equipo guipuzcoano, aunque apenas noventa segundos después firmó el tiro que dio el empate.

«Soy el primero que reconoce los errores y el gol ni lo celebré, me fui molesto», admitió.

Imagen de la UD Las Palmas

Un rival difícil

Con respecto al partido del próximo sábado ante el Burgos en el Estadio de Gran Canaria, el jugador dijo que es un rival que «se nos suele atravesar» por su estilo conservador, y admite abiertamente que esa forma de jugar les perjudica.

«Sabemos el tipo de juego que hacen, de buscar diagonales, balones largos, hacerse fuertes en segundas jugadas y esperar a que cometamos algún error para salir a la contra», explico.

En cualquier caso, y como una de las voces autorizadas del vestuario, recetó «tranquilidad» y no cargarse de excesiva presión por volver a ganar, sino «salir al campo y disfrutar», aunque no escondió que lo más importante «es el resultado», dada la igualdad que hay en la categoría.