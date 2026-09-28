‘La Buchaca’ analizará los seguros para mascotas y el binomio estrés financiero-absentismo laboral

El programa de La Radio Canaria, martes a las 21:05 horas, repasará los cambios en seguro de mascotas desde la entrada en vigor hace tres años de Ley de Bienestar Animal

De seguros y de bienestar se ocupará este martes a las 21:05 horas el programa ‘La Buchaca‘ en La Radio Canaria. Su director y conductor, Carlos Guillermo Domínguez, charlará con Daniel Ezequiel Feo, especialista en seguros, sobre una cuestión que afecta a millones de hogares: las obligaciones que deben conocer quienes conviven con animales y el papel que desempeñan los seguros de responsabilidad civil.

Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

Coincidiendo con los tres años de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el programa repasará qué ha cambiado, qué animales están incluidos y qué deben tener en cuenta sus propietarios a la hora de contratar un seguro. “Entre otras cuestiones, abordaremos qué cobertura de responsabilidad civil puede resultar adecuada, qué coste puede tener una póliza con un capital asegurado de 100.000 euros y qué particularidades existen en el caso de perros que desarrollan funciones distintas a las de animal de compañía”, avanza Domínguez.

Animales protegidos

También prestará ‘La Buchaca’ especial atención a los perros considerados potencialmente peligrosos y a las obligaciones específicas que afectan a sus propietarios que van desde la obtención de la licencia hasta las condiciones para pasearlos por espacios públicos, los requisitos relacionados con su venta y las medidas necesarias para cumplir con la normativa.

Una realidad que adquiere todavía mayor dimensión si tenemos en cuenta la presencia de los animales en los hogares españoles. Las estimaciones de la estadística nacional sobre Protección Animal apuntan a que gozan de algún seguro más de 15 millones de animales de compañía en España, sobre todo perros y gatos, aunque crecen otras especies.

Datos oficiales señalan que en España hay en torno a 15 millones de animales de compañía asegurados

Bienestar laboral

El segundo bloque de ‘La Buchaca’ se ocupará igualmente de bienestar pero en este caso de los humanos, y, más en concreto, de la relación entre dificultades económicas y absentismo laboral.

«Compartiremos algunas de las conclusiones de la jornada sobre absentismo laboral, bienestar financiero y productividad impartida en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y pondremos el énfasis en cómo parece incuestionable que las dificultades económicas no se quedan necesariamente en la puerta de la empresa cuando comienza la jornada laboral”, anticipa el director de ‘La Buchaca’.

La preocupación por llegar a fin de mes, el endeudamiento o la falta de un colchón para afrontar imprevistos generan estrés y esto puede afectar a la concentración, al bienestar y al rendimiento de las personas. «Durante el programa se plantearon tres ideas fundamentales, como son que el estrés financiero puede trasladarse al puesto de trabajo; que sus efectos pueden aparecer antes incluso de producirse una ausencia laboral; y que las empresas pueden desarrollar acciones preventivas de educación y bienestar financiero que ayuden a sus trabajadores a gestionar mejor sus finanzas personales», concluye Carlos Guillermo Domínguez.

‘La Buchaca’, en La Radio Canaria, dedica otra entrega a acercar la economía y las finanzas a la vida cotidiana.