La Audiencia de Las Palmas juzga a un hombre por violar de forma continuada a su pareja menor en Fuerteventura y la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión

La Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión para un hombre por violar a su pareja menor

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha acogido este martes el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente en repetidas ocasiones a la que fuera su pareja sentimental, quien era menor de edad en el momento de los hechos.

Según el escrito de la acusación, los abusos se produjeron durante una estancia de la adolescente en el domicilio del procesado, ubicado en la localidad de Corralejo (Fuerteventura). El Ministerio Fiscal sostiene que el hombre obligó a la joven a mantener relaciones sexuales de forma reiterada, ignorando así su negativa y empleando la fuerza física para someterla.

Declaraciones

Uno de los puntos clave de la vista oral ha sido la declaración de las peritos psicólogas, quienes han comparecido para ratificar los informes sobre el estado de la víctima. Las expertas han corroborado que la joven presenta graves secuelas psicológicas derivadas de los episodios vividos, lo que refuerza el testimonio de la denunciante sobre la naturaleza no consentida de los actos.

Ante la gravedad de los hechos y la continuidad de las agresiones, la acusación mantiene la solicitud de una condena de 12 años de prisión para el procesado. Además de la pena de cárcel, se evalúan medidas de alejamiento y posibles indemnizaciones por los daños morales causados a la víctima.