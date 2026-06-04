Agrede a mujeres mientras está de permiso de sus condenas desde 1991 hasta 2026

Detienen a un hombre que lleva entrando y saliendo de la cárcel desde 1991 por agredir sexualmente a mujeres en Granada mientras está en tercer grado. Esta última vez estaba de permiso de su condena de 100 años

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre reincidente que ya había sido condenado a 100 años de prisión y que, aprovechando su régimen de tercer grado, ha cometido presuntamente y de forma reiterada varios nuevos delitos de agresión sexual y robo con violencia.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, el agresor entró en prisión por primera vez en 1991 y en cuanto alcanzó el tercer grado en 1999 comenzó a reincidir en su actividad delictiva. En 2002 fue condenado a más de 100 años de prisión, pero hace dos años volvió a acceder al tercer grado.

Mientras disfrutaba nuevamente de este régimen penitenciario, ha vuelto a cometer agresiones sexuales y robos, según la Policía.

En todos los casos el detenido accedía al portal donde vivían sus víctimas, principalmente durante la noche, para robarles exhibiendo un objeto punzante y, a continuación, agredirlas sexualmente.

Tres mujeres en dos meses

En esta ocasión, las agresiones han ocurrido durante los meses de abril y mayo. La primera se produjo a principios de abril y la víctima fue una mujer de 20 años, a la que el hombre siguió por la calle durante la madrugada.

El agresor se introdujo en el portal, justo antes de que se cerrase la puerta. La agarró por la ropa y el cuello y le exigió que le entregase todo el dinero que llevase encima. La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que provocó la huida a la carrera de su asaltante.

A mediados de mayo, abordó a otra mujer de 21 años durante la madrugada en una vivienda del distrito Centro de la misma forma que en el caso anterior. En esta ocasión, este mismo individuo se introdujo en el portal, la abordó en la subida de las escaleras y la tiró al suelo. Después le exigió que le entregara todo lo que llevara y la amenazó con agredirla, por lo que ella le dio varios billetes y gritó pidiendo ayuda. Un ruido en la planta superior del edificio puso en fuga al agresor.

A finales de mayo el hombre abordó de nuevo a otra mujer, en este caso de 22 años, que se encontraba en el interior del portal de su vivienda durante la noche, ubicada también en el distrito Centro. El agresor se introdujo tras la víctima en el ascensor y sacó un objeto punzante con el que la intimidó, la amenazó de muerte y después la agredió sexualmente.

Tras avisar a los agentes de policía, trasladaron a la víctima a un centro hospitalario y acompañada para presentar denuncia.

Hombre de 55 años reincidente

El presunto autor, un varón de 55 años, acumula un largo historial delictivo. Aunque entró en prisión por primera vez en 1991, entre abril y julio de 2001 cometió numerosos robos con violencia y agresiones sexuales aprovechando el permiso del tercer grado.

En 2002 lo condenaron nuevamente por la comisión de 29 delitos, entre agresiones sexuales y robos con violencia. Lo sentenciaron a más de 100 años de prisión y a pagar una indemnización a las víctimas cercana a los 200.000 euros.

Hace aproximadamente dos años este individuo volvió a acceder al tercer grado penitenciario, reiterando su conducta delictiva y ‘modus operandi’ durante sus salidas de la cárcel.