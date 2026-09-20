El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje han presentado este martes este evento de moda baño en la isla

Tenerife Fashion Beach Costa Adeje (TFBCA) regresará del 21 al 26 de septiembre al sur de la isla con más de once firmas del sector especializado en baño junto a otras de complementos, fashion talks, casting de modelos, mercado de diseño, entre otra oferta destacada.

Imagen cedida.

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje han presentado este martes este evento de moda baño en la isla que, a las puertas de su décimo aniversario, apuesta en esta ocasión por reiventar sus orígenes bajo un amplio calendario de actividades que ponen el foco en el talento local y en el compromiso con la sostenibilidad.

Salón Noble de la Corporación Insular

Al acto de presentación celebrado en el Salón Noble de la Corporación Insular han asistido el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; la consejera insular de Turismo, Dimple Melwani; el consejero de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial de Tenerife, Manuel Fernández; y la concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad, Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen, según ha informado el Cabildo en una nota.

La novena edición de la TFBCA contará este año con importantes novedades, entre ellas el adelanto de las fechas de celebración, cuyo broche de oro será el día 26 de septiembre con la gran pasarela por la que desfilarán once firmas especializadas en swimwear junto a otras marcas de complementos pertenecientes a diferentes programas insulares de apoyo a la industria textil, como Tenerife Moda, Gran Canaria Moda Cálida, Isla Bonita Moda, Lanzarote Moda y La Gomera Moda.

Compromiso con el medio ambiente

Esta edición, que en sus nueve años de actividad ha consolidado al sur de la isla como epicentro de las tendencias del sector, busca potenciar el talento canario además de reforzar su compromiso con el medio ambiente y el retorno social, a través de la creación de empleo, el impulso a la formación y la aparición de nuevos sectores ligados a la moda.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha señalado que la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se ha consolidado como mucho más que una pasarela de moda: «Es una herramienta de promoción turística de primer nivel que proyecta al exterior la imagen de Tenerife como un destino moderno, creativo, sostenible y capaz de generar experiencias diferenciadas durante todo el año».

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha señalado que Costa Adeje se convierte en el gran punto de encuentro de la moda del archipiélago.

«Ver desfilar en un mismo escenario a las firmas de Tenerife Moda junto a las marcas de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y La Gomera demuestra que el talento canario camina unido. Detrás de cada colección hay historias de talleres locales que apuestan por la confección consciente, la economía circular y una moda sostenible que respeta nuestra identidad y nuestro entorno», ha dicho.