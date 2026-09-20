Durante dos días, La Laguna volvió a abrir sus puertas para que miles de personas de todas las edades se adentraran en más de cinco siglos de historia compartida

La Laguna clausuró este sábado la IX edición de Las Noches del Patrimonio (LNP) con la confirmación de la madurez de un programa compartido con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y que ha logrado consolidarse como uno de los grandes laboratorios culturales de los conjuntos históricos de Canarias.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de La Laguna.

Durante dos días, la ciudad volvió a abrir sus puertas para que miles de personas de todas las edades se adentraran en más de cinco siglos de historia compartida, y todo ello en un año en el que la respuesta del público, la diversidad de perfiles asistentes y la calidad de las propuestas han reforzado la posición de La Laguna como uno de los referentes en la activación cultural de los sitios Patrimonio Mundial.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que esta edición “ha mostrado, una vez más, la capacidad de La Laguna para explicar su legado desde la sensibilidad, la creatividad y la implicación social, y demostrar que nuestro patrimonio no es un elemento estático, sino un recurso vivo que genera identidad y orgullo colectivo”.

Patrimonio Mundial de Canarias

Asimismo, añadió Gutiérrez, “Las Noches del Patrimonio se han consolidado como un instrumento eficaz para acercar a la ciudadanía los valores que sustentan la declaración de La Laguna como única ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, las responsabilidades que implica su conservación y el trabajo técnico que se desarrolla durante todo el año”.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que esta propuesta “ha reafirmado el compromiso del municipio con el desarrollo de políticas patrimoniales sólidas y capaces de integrar investigación, divulgación, accesibilidad y creación contemporánea, articuladas desde la planificación y la colaboración institucional, y siempre alineadas con los estándares internacionales de conservación”.

Perspectivas complementarias

La edición de este año, que se extendió, por primera vez, a dos días (18 y 19 de septiembre), se ha caracterizado por una ampliación de contenidos y por una mayor integración entre los distintos lenguajes que conforman el programa. Las rutas interpretativas, diseñadas para ofrecer lecturas históricas y urbanas desde múltiples capas, convivieron con aperturas excepcionales de inmuebles que habitualmente permanecen cerrados, generando un mapa de experiencias que permitió recorrer la ciudad desde perspectivas complementarias.

A ello se sumaron actos culturales, performances internacionales, danza contemporánea y la IX edición de Escena Patrimonio, que transformaron los espacios en escenarios donde la creación actual dialogó con la memoria arquitectónica y la naturaleza.

Otro de los elementos más destacados de esta edición fue la activación de nuevos espacios de altura, reforzando la comprensión volumétrica y paisajística del conjunto histórico. Esta mirada vertical, sumada a las visitas guiadas y comentadas por distintos monumentos para todas las edades, ofreció una aproximación más completa a la estructura urbana que sustenta el valor universal excepcional del sitio.