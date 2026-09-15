La cita cultural de Noches del Patrimonio se celebrará los días 18 y 19 de septiembre con danza, rutas guiadas y la apertura de espacios históricos

Las Noches del Patrimonio convierte La Laguna en un escenario cultural. Europa Press

La Laguna acogerá los días 18 y 19 de septiembre una nueva edición de Las Noches del Patrimonio, la gran cita cultural del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

La programación combina creación contemporánea, patrimonio histórico, danza y rutas guiadas, además de la apertura extraordinaria de distintos espacios patrimoniales de la ciudad.

Entre las propuestas destaca Escena Patrimonio, que este año se trasladará al Parque del Drago, donde el 18 de septiembre se estrenará Sangre mineral, una performance de artistas de Chile y Perú con Paula Quintana como invitada.

Visitas guiadas y rutas por el casco histórico

La programación incluye también Monumenta Performance, de Yapci Ramos, que el día 19 dará vida a las nueve figuras femeninas guanches representadas en su instalación escultórica, con dos pases gratuitos en la plaza de La Concepción.

Las actividades se completarán con visitas guiadas y rutas por el casco histórico, además de la iniciativa La Laguna: un patrimonio de altura, que permitirá acceder a zonas poco conocidas del convento de Santa Clara, la iglesia de Santo Domingo y el Instituto de Canarias-Cabrera Pinto.

El programa también incorpora la presentación del catálogo de Lagunear. Memoria y transformación, una publicación que reúne cerca de 200 piezas de más de 70 autores y que recorre cinco siglos de arte canario.