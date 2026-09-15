Los fuegos artificiales cierran las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna que una vez más congregó a miles de vecinos y visitantes en la ciudad de los Adelantados

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los tradicionales fuegos artificiales pusieron anoche el broche de oro a las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna, una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo de la ciudad tinerfeña.

El espectáculo pirotécnico congregó a numerosos vecinos y visitantes, que pudieron disfrutar de una colorida exhibición en el cielo lagunero. La pólvora volvió así a convertirse en uno de los grandes protagonistas de unas fiestas que durante los últimos días han llenado de actividad las calles del casco histórico.

Tradicionales fuegos artificiales por el Santísimo Cristo de La Laguna. Ayuntamiento de La Laguna

La jornada estuvo marcada también por los actos religiosos y culturales vinculados a la celebración del Cristo, que cuenta con una importante tradición y arraigo entre la población.

Con los fuegos artificiales concluyen unas fiestas que han vuelto a reunir a miles de personas en La Laguna y que mantienen una de las tradiciones más emblemáticas de Tenerife.