Consulta el horario, estadísticas y resultado del partido entre La Laguna Tenerife y Coviran Granada correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa

La Laguna Tenerife se enfrenta este martes, a las 19:00 horas (hora canaria), al Coviran Granada en el Pabellón Santiago Martín, en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa. El equipo aurinegro busca recuperar sensaciones tras la dura derrota por la mínima en el derbi canario.

La Laguna Tenerife vs Coviran Granada | J13 Liga Endesa

El conjunto tinerfeño se encuentra en la cuarta posición de la liga nacional, con un balance de ocho victorias y cuatro derrotas, mientras que el equipo andaluz solo ha registrado una victoria en los doce partidos disputados esta temporada y ocupa la penúltima plaza.

Recuperar sensaciones

El conjunto dirigido por Txus Vidorreta registró una inesperada derrota el pasado domingo frente al Dreamland Gran Canaria en el histórico derbi canario (70-71), un jarro de agua fría para la plantilla aurinegra tras un buen inicio de temporada en la liga nacional.

El bajo acierto en la línea de tres (un pobre 19 %) y las 15 pérdidas de balón demostraron que el equipo tinerfeño no se encontraba en su mejor día. Shermadini fue el mejor del equipo en la derrota, con 14 puntos y 5 rebotes.

EFE/Miguel Ángel Molina

Por su parte, el Coviran Granada viene de caer frente al UCAM Murcia, segundo clasificado, por siete puntos en casa. El exjugador de La Laguna Tenerife, el portugués Lluis Costa, fue uno de los principales anotadores del equipo con 15 puntos.

Por otro lado, Luka Bozic y Matt Thomas son los dos jugadores a seguir en la plantilla granadina, con medias de 14,9 y 14,4 puntos respectivamente. El ala-pívot croata también aporta 6,5 rebotes por partido y promedia 20,7 de valoración, siendo el segundo mejor jugador de la liga nacional en este apartado.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

El equipo canario ha ganado los últimos cinco enfrentamientos contra el equipo andaluz, un registro positivo y una buena racha que espera mantener en el próximo partido.