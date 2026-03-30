La Laguna Tenerife vs Galatasaray | Primer partido Cuartos de Final Basketball Champions League 25-26

La Laguna Tenerife vs Galatasaray. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 1 de abril. Partido correspondiente al primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Galatasaray se enfrentan este miércoles 1 de abril, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente al primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League.

La Laguna Tenerife vs Galatasaray | Primer partido Cuartos de Final Basketball Champions League

El La Laguna Tenerife llega al encuentro tras perder su último partido ante el Pallacanestro Trieste en el último partido del grupo L. Mientras que el equipo turco llega al partido tras perder ante el BC Rytas, en el anterior encuentro del grupo I.

Cuadro de los cuartos de final de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife se clasificó en primera posición del grupo L, mientras que el Galatasaray se clasificó en la segunda posición del grupo I.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife vs Galatasaray

La Laguna Tenerife y el Galatasaray solamente se han enfrentado tres veces y ganó La Laguna Tenerife ganó dos de ellos y el Galatasaray el último enfrentamiento entre ambos. Por un lado, La Laguna Tenerife llega al partido habiendo ganado cuatro de sus cinco últimos partidos. Mientras que Galatasaray llega igual que el Canarias habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos.

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