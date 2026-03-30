Força Lleida vs La Laguna Tenerife | J25 Liga Endesa 25-26

Força Lleida vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 5 de abril. Partido correspondiente a la J25 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Força Lleida y La Laguna Tenerife se enfrentan este domingo 5 de abril, a partir de las 11:30 (hora canaria) en el Pabellón Barris Nord. Partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa.

Força Lleida vs La Laguna Tenerife | J25 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 13º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 24 en casa ante el Basket Zaragoza. Por su parte, el equipo leridano llega al encuentro tras perder ante el Coviran Granada en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Força Lleida y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Força Lleida ocupa la decimotercera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Força Lleida y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de los cinco.

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