Dreamland Gran Canaria vs San Pablo Burgos | J25 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs San Pablo Burgos. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 4 de abril. Partido correspondiente a la J25 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos se enfrentan este sábado 4 de abril, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs San Pablo Burgos | J25 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto burgalés es decimosexto en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 24 contra el Joventut Badalona. Mientras que el equipo castellanoleonés llega al encuentro tras perder ante el Valencia Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el San Pablo Burgos ocupa la decimosexta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado dos veces.

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