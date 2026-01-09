Este nuevo Centro de Coordinación Operativa permitirá actuar de manera más efectiva ante emergencias

El nuevo Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) será el primer órgano de Fuerteventura encargado de dirigir y coordinar la respuesta centralizada del Ayuntamiento ante cualquier tipo de emergencia que afecte al municipio de La Oliva.

Tras la presentación de este nuevo centro, se puso en valor el objetivo principal de garantizar la seguridad de la población y la continuidad de los servicios esenciales actuando, de este modo, como punto único de mando y coordinación.

Coordinar distintos servicios

El centro permitirá recopilar información en tiempo real de diversos servicios, como la Policía Local, Protección Civil, bomberos, socorristas y otros organismos municipales en caso de emergencia. Su objetivo principal es coordinar y movilizar recursos humanos y materiales de manera eficiente.

La Oliva se convierte en el primer municipio majorero con CECOPAL / Imagen cedida por el Ayuntamiento de La Oliva

El CECOPAL también se encargará de coordinar distintos servicios municipales, como tráfico, limpieza, medio ambiente, agua y alumbrado, entre otros, con el fin de ofrecer una respuesta integral ante emergencias.

Tanto el alcalde, Isaí Blanco, como la presidenta del Cabildo, Lola García, destacan la importancia del CECOPAL para mejorar la seguridad y la respuesta ante emergencias. Según el alcalde, este centro refuerza medidas ya implementadas, como el aumento de la Policía Local y la instalación de cámaras de videovigilancia.