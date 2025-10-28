La Palma acoge hasta el 1 de noviembre una formación que combinará teoría, práctica y salidas de campo

Informa: RTVC

La Palma acoge la primera edición del ‘Curso Internacional de Vulcanología. Olot (La Garrotxa) – La Palma’. Una formación que combina la teoría, la práctica y las salidas de campo para que los participantes adquieran de primera mano conocimientos fundamentales sobre los procesos magmáticos, volcánicos y los métodos de estudio actuales.

Este curso, que comenzó el pasado 20 de octubre en la localidad catalana de Olot, se traslada ahora a La Palma hasta el 1 de noviembre. El objetivo estudiar de cerca tanto las coladas de lava históricas, como las más recientes de la isla.

El programa formativo se ha dado a conocer este martes en rueda de prensa. En ella han participado el director del Espai Cràter, Xevi Collell, el director del curso, Xavier de Bolós, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez.

Un total de 25 personas, becadas por el Cabildo de La Palma, participarán en este curso que acoge a estudiantes de nueve países. La iniciativa cuenta con la participación de un destacado grupo de profesionales provenientes de instituciones de prestigio como el CSIC, la Universidad de Barcelona, La Sapienza Università di Roma, el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad de La Laguna.