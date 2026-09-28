Canarias comienza la semana marcada por la estabilidad, ausencia de viento y temperaturas que experimentarán un ligero descenso respecto a los últimos días

Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

Canarias comienza la semana con una situación meteorológica marcada por la estabilidad, la ausencia de viento y unas temperaturas que, aunque experimentarán un ligero descenso respecto a los últimos días, todavía podrán alcanzar o superar los 30 grados en varias zonas de las islas.

Este lunes estará protagonizada por algunos intervalos de nubes de tipo medio y alto en las islas orientales al comienzo del día que irán desapareciendo progresivamente, dando paso a cielos despejados.

Sin embargo, la ausencia de viento en buena parte de las islas favorecerá la formación de nubosidad de evolución interior, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Estas nubes podrían dejar alguna gota ocasional en medianías, aunque, en principio, no se esperan precipitaciones significativas.

En cuento a las temperaturas, aunque refrescarán ligeramente, el ambiente seguirá siendo cálido para esta época del año. Las máximas podrán alcanzar o superar los 30 grados en buena parte de las zonas costeras y también en medianías, principalmente en las vertientes sur de las islas.

Viento flojo en general

El viento será flojo en general, una situación propia de esta época de calmas, que también se dejará notar en las cumbres de La Palma y Tenerife, donde predominará igualmente la ausencia de viento significativo.

El escenario contrasta con el del pasado fin de semana, cuando Canarias estuvo condicionada por una mayor inestabilidad atmosférica debido a los restos de la tormenta tropical Gonzalo, que se había formado lejos del archipiélago.

Por otra parte, como único elemento destacado en estado del mar, será el mar de fondo en la costa sur de Gran Canaria. No obstante, en general las condiciones serán relativamente tranquilas en las costas canarias y las olas más grandes no superarán, en principio, el metro de altura, por lo que las playas ofrecerán una situación favorable para quienes decidan acercarse al litoral durante esta jornada.