El portavoz del Ejecutivo de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado su preocupación por la rapidez ahora del Gobierno de España por abordar un nuevo decreto sobre vivienda del que, asegura, «no conocemos nada»

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se encuentra de visita oficial en Irlanda con el objetivo de trasladar a las autoridades irlandesas algunas de las principales preocupaciones del archipiélago ante las instituciones europeas. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que estuvo presidido este lunes por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.

La visita se produce en un momento relevante para la Unión Europea, ya que Irlanda ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. En este contexto, Clavijo tiene previsto abordar dos cuestiones fundamentales para Canarias: el próximo marco financiero plurianual europeo y la normativa relacionada con la vivienda asequible.

El Gobierno canario pretende defender la importancia de que el futuro presupuesto comunitario tenga en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas, como Canarias, y garantice los recursos necesarios para afrontar sus necesidades específicas.

Consejo de Gobierno, 28 de septiembre 2026. Imagen Gobierno de Canarias

El problema de la vivienda

La vivienda constituye el segundo gran asunto de la agenda. En concreto, el Ejecutivo autonómico busca avanzar en las posibilidades que ofrece la normativa europea para desarrollar medidas que faciliten el acceso a una vivienda asequible en las islas.

Dentro de este debate se encuentra también la posibilidad de limitar la compra de viviendas en Canarias por parte de personas no residentes, una de las propuestas que el Gobierno regional pretende explorar ante las instituciones europeas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello mostró su preocupación por la rapidez con la que se quiere abordar ahora un nuevo decreto sobre vivienda tras lo acontecido con el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. El portavoz del Ejecutivo canario señaló que no conocemos qué es lo que va a llevar el Gobierno al Consejo de Ministros y por ello pide transparencia para conocer qué es lo que pretende hacer el Gobierno de España y qué medidas adoptar en materia de vivienda.

Para el Gobierno de Canarias lo que urge es modificar la ley de arrendamientos urbanos y un gran pacto de Estado por la vivienda.

((Habrá ampliación))