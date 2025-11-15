El pacto preliminar reincorpora los 1.300 millones de euros que los gobiernos de la UE habían recortado

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este sábado la aprobación del presupuesto comunitario para el año 2026, tras sellar el Consejo y la Eurocámara un acuerdo que refuerza parcelas como la investigación, las redes de energía y transporte, la seguridad, la agricultura o la protección civil.

Presupuesto anual

«La UE ya cuenta con un presupuesto para 2026. Este es un presupuesto que responde a las preocupaciones de la gente y promueve las prioridades de Europa. En tiempos de inestabilidad global, Europa debe seguir siendo competitiva, resiliente y segura», ha expresado la representante europea en una publicación en su cuenta en la red social X en la que ha dado las gracias a todos los equipos y expertos implicados por «cumplir a tiempo».

El acuerdo, alcanzado antes de que venciera el plazo del periodo de conciliación, fija en 192.800 millones de euros el importe total de las asignaciones por compromisos –obligaciones legales– para 2026 y sitúa en 190.100 millones de euros las asignaciones por pagos –desembolsos efectivamente realizados– para el mismo período.

Financiación adicional

Además, el pacto preliminar reincorpora los 1.300 millones de euros que los gobiernos de la UE habían recortado, recuperando así el nivel inicialmente propuesto por la Comisión para las asignaciones por compromisos.

El Parlamento ha asegurado financiación adicional para varios programas prioritarios de la UE, ha logrado sumar 372,7 millones de euros más respecto a la propuesta inicial de la Comisión y ha orientado estos recursos a iniciativas destinadas a mejorar la vida de la ciudadanía, reforzar la competitividad y afrontar retos en materia de defensa, a la espera de que se publiquen las cifras detalladas.

Transporte y energía

En el ámbito de la investigación y las infraestructuras, los eurodiputados han obtenido 20 millones de euros extra para la iniciativa ‘Horizonte Europa’ —investigación e innovación— y 23,5 millones para las redes de transporte y energía, además de haber ampliado con tres millones la dotación del programa educativo ‘Erasmus+’.

En agricultura y medio ambiente, el programa ‘LIFE’ ha sido reforzado con 10 millones y ‘EU4Health’ se contará con otros tres millones. Además, se ha incrementado en 105 millones de euros la partida destinada a promover productos agrícolas europeos en el marco del Fondo Europeo de Garantía Agrícola gracias a ingresos superiores a lo previsto y fondos remanentes.

Para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, el Parlamento ha aprobado diez millones adicionales para el Mecanismo de Protección Civil y ‘RescEU’ y ha concedido otros diez millones a la movilidad militar.

Gestión de fronteras

En la misma línea, se ha garantizado un refuerzo por la misma cantidad para la gestión de fronteras. En un contexto de creciente inestabilidad internacional, también ha impulsado 35 millones de euros extra para la Vecindad Sur y la Vecindad Este –cada una– y se han prometido 35 millones adicionales para ayuda humanitaria.

La UE afrontará asimismo un sobrecoste inesperado de 4.200 millones en la financiación de los fondos ‘NextGenerationEU’ para 2026, con la garantía de que este incremento no afectará a programas esenciales como los ya mencionados ‘Erasmus+’ o ‘EU4Health’.

Estos costes adicionales, ha explicado el Parlamento en una nota pública, se gestionarán de acuerdo con el mecanismo en cascada diseñado para garantizar el reembolso y proteger las iniciativas emblemáticas.