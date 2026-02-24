La Universidad de La Laguna reconoce doctores a quienes completaron su doctorado 2024-25 en una ceremonia que subraya el impacto social y científico del conocimiento

La Universidad de La Laguna celebró este 24 de febrero en el Paraninfo la investidura de 65 nuevos doctores y doctoras que completaron sus tesis en el curso 2024-25. Durante el acto, el rector, Francisco J.

García Rodríguez, destacó la contribución del doctorado no solo al avance científico, sino también al progreso socioeconómico de Canarias, recordando, además, programas como los doctorados industriales impulsados por el Cabildo de Tenerife para generar conocimiento aplicado en colaboración con empresas.

Además, el rector puso especial énfasis en la importancia del conocimiento científico frente a los retos de sostenibilidad y cambio climático, y animó a los nuevos doctores a mantener la curiosidad, el rigor y la creatividad en su labor investigadora.

La Universidad de Laguna investe a 65 nuevos doctores. RTVC

Acto de investidura

La ceremonia incluyó la ponencia de la astrofísica Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez, que abordó la vida postdoctoral y los valores necesarios para la investigación, así como la necesidad de superar desigualdades de género en ciencia.

Durante el acto, cada doctorado recibió su birrete acompañado de su tutor, y se subrayó el carácter colectivo del conocimiento, la importancia de la investigación aplicada y los beneficios del doctorado en lo profesional, personal y social.

El director de la Escuela de Doctorado, Gustavo Marrero Díaz, recordó que esta etapa marca un inicio hacia nuevas responsabilidades y oportunidades, consolidando la Universidad de La Laguna como referente en formación de investigadores en Canarias.