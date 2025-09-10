La VIII Gran Fiesta de Vinos de Tenerife se celebrará este próximo sábado, 13 de septiembre, en la Playa del Socorro, en Los Realejos

Presentación de la Gran Fiesta de Vinos de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Los Realejos

La Playa de El Socorro volverá a albergar la mayor vinoteca al aire libre de Canarias este sábado, 13 de septiembre, con una nueva edición de su Gran Fiesta de Vinos de Tenerife, un encuentro que reunirá más de 90 referencias de vinos de las denominaciones de origen de la isla, sumadas a las de la DO El Hierro como invitada, así como ocho espacios de restauración, productos del Sello Gastronómico de Los Realejos y la música de DJ Vamos y la liamos y los grupos Princesa y Agua del Chorro, todo ello con transporte gratuito en guagua.

“Este evento sostenible de referencia en el archipiélago vuelve a concentrar todas las miradas en nuestro municipio, maridando los mejores vinos de Tenerife y de El Hierro con la buena gastronomía y con la actividad musical, además de muchas sorpresas”, avanzó el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, que presentó la cita este miércoles en la propia Playa de El Socorro, junto al concejal de Turismo, José David Cabrera, y el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, área del Cabildo de Tenerife que, junto a Turismo de Tenerife, cofinancian esta iniciativa que lidera la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Los Realejos.

“Blancos frescos, tintos intensos, rosados vibrantes y joyas de autor harán de esta experiencia algo inolvidable”, manifestó José David Cabrera, quien volvió a insistir en el “carácter sostenible de este evento, donde volveremos a utilizar el catavinos de tritán, un material respetuoso con el medio ambiente, advirtiendo a las personas asistentes que lo más recomendable es que reutilicen el de otras ediciones, aunque también podrán adquirirlo en el punto de venta que quedará establecido durante la celebración”.

Fiesta de Interés Turístico Local

En este sentido, Adolfo González remarcó que “se trata de una cita que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Local de Los Realejos por acuerdo plenario de julio de 2019, bajo esos criterios ya mencionados de sostenibilidad, y que pone en valor distintos atractivos que ofrece nuestro municipio, su entorno natural con esta envidiada Playa de El Socorro, la gastronomía local, la riqueza vinícola de nuestra comarca y de toda la isla y, como siempre, el apartado artístico y cultural”.

Valentín González, por su parte, transmitió la “enhorabuena al Ayuntamiento de Los Realejos y su equipo de la Concejalía de Turismo por sacar adelante año a año un evento tan singular, que promociona de manera extraordinaria la amplia variedad y calidad de vinos de bodegas de Tenerife, una cita de tanta envergadura y en un enclave natural idílico, pero en el que, al mismo tiempo, se han propuesto como premisa la de no dejar huella, precisamente para salvaguardar el espacio, y así se logra cada año con el respeto al entorno y la colaboración que prestan sus asistentes”.

Oferta vinícola

El evento contará con referencias vinícolas de los consejos reguladores de las denominaciones de origen Valle de La Orotava, Valle de Güímar, Abona, Tacoronte-Acentejo e Islas Canarias, así como seis bodegas procedentes de la Denominación de Origen de El Hierro, con precios que oscilarán entre los 2 y los 3,50 euros por consumición.

Gastronomía

Un total de ocho restaurantes de la comarca (‘Mima’s, amor al primer mordisco’, ‘Restaurante Las Chozas’, ‘La Manobuena Catering’, ‘Kiosco Terraza El Encuentro’, ‘Kiosco Plaza Viera y Clavijo’, ‘La Trottola Foodtruck’, ‘Cafetería Casino’ y ‘El Saucito Street’), y productos con Sello Gastronómico de Los Realejos como los de Quesería Las Llanadas, Cárnicas Mosegue y Cervezas Artesanales Tierra de Perros, se unirán para ofrecer lo mejor de su cocina con propuestas entre 1,50 euros y 5 euros para maridar con la amplia oferta de vinos.

Música

La música se iniciará a las 18:00 horas con la sesión DJ de Vamos y la Liamos (Mingo Show y Danny Méndez), que también cerrarán de 00:00 a 02:00 horas. A las 20:00 comenzará la actuación del grupo Princesa, con su tributo a Joaquín Sabina, y a las 22:00 horas le tocará el turno al grupo realejero Agua del Chorro.

Transporte gratuito

Nuevamente, siguiendo la característica de sostenibilidad, estará limitado el acceso a la playa en vehículos privados, por lo que el Ayuntamiento de Los Realejos vuelve a habilitar transporte gratuito en guaguas desde el municipio hacia la playa desde las 17:30 horas, con puntos de salida desde las inmediaciones del antiguo Mercado Municipal y desde el Parque de San Agustín.

Se organizarán transbordos a microbuses en las inmediaciones de la Hacienda de las Cuatro Ventanas, ya en la Carretera de El Socorro. Desde el Ayuntamiento de Los Realejos se recuerda también la posibilidad de utilizar el taxi de manera compartida, como otro modo de transporte que tiene en cuenta el ahorro energético y para cuyo uso se pueden compartir gastos entre las personas ocupantes.

Desde las redes sociales de la Concejalía de Turismo, ‘Los Realejos con los 5 sentidos’ en Facebook e Instagram, se han venido ofreciendo a lo largo de las últimas semanas todas las novedades y complementos informativos sobre el desarrollo y características de esta VIII Gran Fiesta de Vinos de Tenerife, y será donde se siga centralizando la información en los próximos días.