Las procesiones en Las Palmas de Gran Canaria por Semana Santa, que comenzaron el pasado 27 de marzo, continúan con los días más señalados marcados por la solemnidad y la tradición
La Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria es una de las celebraciones religiosas y culturales más destacadas del archipiélago. Durante estos días, la ciudad se llena de solemnidad y tradición a través de procesiones que recorren sus calles históricas, especialmente en el barrio de Vegueta.
Cofradías y hermandades organizan actos en los que se exhiben imágenes religiosas de gran valor artístico, acompañadas por música sacra y el recogimiento de los asistentes. Más allá de su carácter religioso, la Semana Santa también refleja la identidad y el patrimonio cultural de la isla, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.
El entorno de la ciudad hace que esta celebración tenga un encanto especial, combinando espiritualidad, historia y turismo en una experiencia profundamente arraigada en la tradición local.
El pasado 27 de marzo ya comenzaron las procesiones en la capital grancanaria, con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y su procesión de la Burrita como una de las más significativas de la Semana Santa capitalina.
Desde este martes, estas son las procesiones de Semana Santa que recorrerán los barrios y centro de la capital grancanaria.
Martes Santo, 31 de marzo
Triana – Ntra. Sra. de los Dolores y Angustias. Horario: 19:30 – 22:30.
Recorrido: Parque San Telmo, Mayor de Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós, Perdomo, estación penitencial en San Antonio de Padua, regreso por Pérez Galdós, Perdomo, Mayor de Triana hasta Parque San Telmo.
San Lorenzo – Cristo atado a la Columna. Horario: 20:00 – 20:45.
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
Miércoles Santo, 1 de abril
San Lorenzo – Santo Encuentro. Horario: 20:00 – 20:45.
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, San Sebastián, Licenciado Pedro Mederos, Marqués de Muni y 13 de Septiembre hasta Plaza de San Lorenzo.
La Isleta – Vía Crucis San Pedro – El Salvador. Horario: 20:00 – 22:00.
Recorrido: Iglesia de San Pedro, Timagán, Paseo de Las Canteras, Párroco José Luis Guerra de Armas, Iglesia El Salvador.
Vegueta – Procesión del Santo Encuentro. Horario: 20:00 – 23:30.
Recorridos diferenciados: Cristo con la Cruz: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina.
San Juan y Magdalena: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.
La Verónica: mismo recorrido que el anterior.
Virgen de los Dolores: Plaza de Santo Domingo, García Tello, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.
Regreso común: Plaza de Santa Ana, Catedral, Obispo Codina, Reloj, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello, Plaza de Santo Domingo.
Jueves Santo, 2 de abril
Puerto – Vía Crucis. Horario: 21:00 – 22:30.
Recorrido: Presidente Alvear, Juan Manuel Durán, General Vives, Ruiz de Alda.
Guanarteme – Vía Crucis Cristo Crucificado. Horario: 22:30 – 23:00.
Recorrido: Plaza del Cristo Crucificado, Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid, Secretario Padilla, Plaza del Cristo Crucificado.
San Lorenzo – Vía Crucis. Horario: 23:30 – 00:30.
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre.
Vegueta – Vía Crucis del Silencio. Horario: 00:00 – 02:30.
Recorrido: Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Dr. Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y Plaza del Espíritu Santo.
Viernes Santo, 3 de abril
Tenoya – Vía Crucis. Horario: 08:00 – 10:00.
Recorrido: Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez.
Vegueta – Procesión de las Mantillas. Horario: 11:00 – 12:30.
Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina.
Lomo Blanco – Vía Crucis. Horario: 18:15 – 19:45.
Recorrido: Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain.
Tenoya – Dolores y Santa Cruz. Horario: 18:30 – 19:30.
Recorrido: Carretera General, Practicante Antonio Henríquez, Camino a Tenoya, Ermita.
Procesión Magna (Triana–Vegueta). Horarios: Santo Domingo (18:30 – 22:00), San Agustín (18:45 – 21:30), San Francisco de Asís (19:00 – 22:00)
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Salida: 18:30
Recorrido: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su templo.
Parroquia de San Agustín. Salida: 18:45.
Recorrido: Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, donde se incorpora al cortejo procedente de Santo Domingo, continuando por Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín y Plaza de San Agustín hasta su templo.
Parroquia de San Francisco de Asís. Salida: 19:00.
Recorrido: Plaza de San Francisco, Dr. Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, donde se incorpora al cortejo general antes de entrar en la Alameda de Colón, continuando por General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, Alameda de Colón y Doctor Domingo Déniz hasta su templo.
Cono Sur – Interparroquial Casablanca – Hoya de la Plata. Horario: 19:00 – 20:00.
Recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier.
Puerto – Santo Encuentro. Horario: 19:00 – 21:30.
Recorrido: Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear.
La Isleta – Ntra. Sra. de la Luz. Horario: 19:30 – 21:00.
Recorrido: Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.
San Lorenzo – Santo Entierro. Horario: 20:30 – 21:30.
Recorrido: Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
Tamaraceite – Santo Entierro. Horario: 20:30 – 21:30.
Recorrido: Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo.
Ciudad Alta – Cristo Yacente. Horario: 21:00 – 23:00.
Recorrido: Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael.
San Lorenzo – Retiro de la Virgen. Horario: 21:30 – 22:30.
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
El Polvorín – San Antonio de Padua. Horario: 22:00 – 23:30.
Recorrido: San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique.
Triana – Soledad (Procesión del Silencio). Horario: 22:30 – 23:30.
Recorrido: Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz.
Sábado Santo, 4 de abril
Vegueta – Traslado de trono. Horario: 19:30.
Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral.
Domingo de Resurrección, 5 de abril
Vegueta – Resucitado. Horario: 11:30 – 13:30.
Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo.
La Isleta – Cristo Resucitado. Horario: 12:00.
Dispositivo especial
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los actos religiosos programados entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril, así como dar respuesta ante la posible afluencia de personas a las zonas de playa en función de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.
La Policía Local regulará el tráfico mediante cortes puntuales de vías y restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público y en el conjunto de barrios donde se celebran actos.