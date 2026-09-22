La solidaridad de la sociedad lanzaroteña ha permitido reunir cerca de 30 toneladas de ayuda para la población afectada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio

Ayuda humanitaria para Venezuela. Imagen Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

Los consejeros de Bienestar Social y Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Marci Acuña y Kiko Aparicio, respectivamente, han visitado el Complejo Agroindustrial de Teguise, donde se encuentra almacenada la ayuda humanitaria recogida en Lanzarote para la población afectada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio.

La solidaridad de la sociedad lanzaroteña ha permitido reunir cerca de 30 toneladas de ayuda, integrada por alimentos no perecederos, productos sanitarios, material higiénico, ropa, colchonetas, medicamentos y otros bienes de primera necesidad, destinados especialmente a niños. La campaña ha contado con la colaboración de la Asociación Sociocultural y Deportiva Venezolanos Unidos y la Asociación Unión Canario-Venezolana, entidades que han participado en la recogida y organización de los materiales destinados a la población afectada.

Ante el volumen de ayuda recopilada, el Cabildo ha asumido la contratación del servicio integral de logística y transporte internacional por vía marítima, con el objetivo de garantizar que los bienes de ayuda humanitaria se trasladen y entreguen en Venezuela.

Respuesta ciudadana y de entidades

Marci Acuña ha destacado la respuesta de la ciudadanía lanzaroteña y la colaboración de las asociaciones implicadas. “Lanzarote vuelve a demostrar su enorme capacidad de solidaridad ante una situación de emergencia. Esta ayuda es el resultado del compromiso de muchas personas, entidades y colectivos que han querido estar al lado de la población afectada en Venezuela”, ha señalado.

Acuña ha explicado que “desde el Cabildo queremos contribuir a que todo ese esfuerzo pueda completar su recorrido. Por eso asumimos la contratación del servicio de logística y transporte marítimo necesario para trasladar esta ayuda hasta Venezuela, acompañando una iniciativa que nace de la solidaridad de la sociedad lanzaroteña y de los vínculos que históricamente unen a Canarias y Venezuela”.

En este sentido, el consejero Kiko Aparicio ha puesto en valor el trabajo desarrollado por las entidades y ciudadanos que han participado en la campaña. “Detrás de estas cajas hay muchas horas de trabajo, organización y, sobre todo, un enorme compromiso con las personas que están atravesando una situación de emergencia”, ha afirmado.

Aparicio ha subrayado que la ayuda está compuesta por bienes de primera necesidad que “pueden ser de gran utilidad para las familias afectadas”, y ha agradecido especialmente “la implicación de Venezolanos Unidos y de la Unión Canario-Venezolana, así como de todas las personas que han realizado sus donaciones”.