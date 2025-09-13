El Lanzarote se proclama campeón en féminas tras golear al Perdoma 15-42

El CB Puerto del Carmen derrotar en el pabellón Celestino Hernández al CB Perdoma de La Orotava (15-42) y se proclama campeón de la Copa Gobierno de Canarias

El Lanzarote Puerto del Carmen tras derrotar en el pabellón Celestino Hernández al CB Perdoma de La Orotava (15-42) se proclama campeón de la Copa Gobierno de Canarias de balonmano femenino, reservada a los equipos canarios que compiten a nivel nacional.

El Lanzarote Puerto del Carmen termina la competición sin conocer la derrota, con cuatro puntos de ventaja sobre el Rocasa Gran Canaria, segundo en la tabla.

La próxima semana se disputará la última jornada, donde le tocará descansar a las lanzaroteñas.

Crónica

Desde un primer momento el conjunto del Lanzarote Puerto del Carmen mostró su potencial ante un Perdoma que siempre fue a remolque.

Las lanzaroteñas pusieron cerco al marco de las tinerfeñas, que ya al descanso perdían de diez goles (10-20).

En la segunda mitad las jugadoras del Perdoma se las vieron y se las desearon para frenar los contragolpes de las lanzaroteñas, donde sobresalió su jugadora Yoli Dácil Quevedo autora de 10 goles.

El Perdoma terminó hundiéndose en la segunda parte, ante el juego de las lanzaroteñas, que terminaron ganándole la partida a las tinerfeñas por 27 goles de diferencia.

En el Perdoma destacó su jugadora Nayara Armas, autora de 9 de los 15 goles que logró su equipo.

El Morro Jable

Mientras, en Fuerteventura, el Morro Jable se vio sorprendido por el Romade de Gran Canaria (16-30). En el polideportivo del Instituto de Jandía, el Romade Gran Canaria desde el inicio tomó el mando, retirándose al descanso con una mínima ventaja (11-13).

Tras el paso por el vestuario, las grancanarias poco a poco fueron ampliando su ventaja, para sumar su primer triunfo en esta Copa Gobierno de Canarias.

En esta jornada le tocó descansar al Rocasa Remudas de Gran Canaria.

La próxima semana se disputará la última jornada donde ya el Lanzarote es el campeón, y donde el Rocasa Remudas de Gran Canaria quiere asegurarse el subcampeonato.