Las reservas de balsas de Tenerife gestionadas por BALTEN superan los 3,5 millones de metros cúbicos, casi un millón más que hace un año

Las balsas de Tenerife alcanzan el 70% de su capacidad en marzo. Cabildo de Tenerife

Las balsas de Tenerife gestionadas por BALTEN se encuentran al 70% de su capacidad a comienzos de marzo.

Así lo anunció el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González. Las reservas destinadas al riego agrícola alcanzan los 3.538.744 metros cúbicos.

La cifra supone un aumento de 180.434 metros cúbicos respecto al mes anterior. Además, representa casi un millón de metros cúbicos más que en marzo de 2025.

Planificación de la campaña agrícola

Desde el Cabildo destacan que estos datos consolidan los recursos hídricos de la isla de cara a la planificación de la campaña agrícola.

A pesar de la mejora, la institución insular pide mantener un uso responsable del agua. Las reservas se reparten en 2,3 millones de metros cúbicos en el norte y 1,18 millones en el sur.

La balsa de Valle San Lorenzo permanece fuera de servicio por trabajos de limpieza y mejora de sus infraestructuras.