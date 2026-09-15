Las solicitudes para los puestos de venta en el Mercado Navideño y la gestión de la feria de atracciones podrán presentarse hasta el 15 de octubre

Las Palmas abre el plazo para optar a un puesto en el Mercado Navideño. Europa Press

El área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado las bases para optar a un puesto de venta en el Mercado Navideño, así como la convocatoria para la gestión de la feria de atracciones durante el periodo de Navidad.

Las cabañas de madera destinadas a la venta de productos vinculados a las fiestas navideñas se instalarán en la trasera del parque Santa Catalina, en la plaza de Canarias, mientras que la feria de atracciones estará ubicada en la zona de El Refugio.

El plazo para presentar las solicitudes se abre este martes, 15 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.

Feria de atracciones en el Carnaval

Además, el área de Carnaval ha publicado las bases para la gestión directa de la feria de atracciones que ocupará la parcela de El Refugio durante las próximas fiestas de Carnaval, del 8 al 28 de febrero de 2027.

En este caso, el plazo para presentar solicitudes también finalizará el 15 de octubre. Las bases y la documentación están disponibles para su consulta y descarga en las páginas municipales lpacultura.com y lpacarnaval.com.