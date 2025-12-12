Las llamadas aumentan un 8 % respecto a 2024 y más de la mitad implican peligro inminente para la víctima

El servicio de violencia de género del 112 ha recibido 17.166 alertas hasta el 30 de noviembre, un 8 % más que en el mismo periodo del año pasado. Del total, 9.871 llamadas (57,5 %) fueron de emergencia, situaciones que implicaban peligro inminente para la mujer agredida.

El resto de las alertas se distribuye en 26 % de información y 16 % de urgencia. Entre las víctimas, 564 mujeres tenían alguna discapacidad, un dato que refleja la diversidad de necesidades del servicio.

Funcionamiento del servicio

El 112 de Canarias presta atención las 24 horas del día y los 365 días del año, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI). El centro se gestiona desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), cubriendo todo el territorio autonómico.

Durante estos once meses, los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas (DEMA) se activaron en 1.979 ocasiones, y 352 mujeres junto a 195 hijas e hijos fueron acogidas de forma inmediata. Además, se movilizaron 9.718 recursos policiales y 801 sanitarios.

Radiografía de los distintos tipo de violencia y de sus víctimas

El 42 % de las alertas provino de la propia víctima, el 24 % de alertantes accidentales, el 18 % de instituciones y el 5 % de familiares. La gran mayoría de los agresores eran parejas (7.814) o exparejas (4.568). También se registraron agresiones de hijos (618), desconocidos (314), hermanos (253) y padres (170).

En 2025, el 4 % de las alertas correspondieron a violencia física con agresión sexual (650 llamadas), que activaron los centros de crisis en 151 ocasiones desde su apertura en mayo. Un 41 % fueron violencias físicas y un 39 % violencias no físicas, como psicológicas o económicas. El resto correspondió a violencias no definidas, consultas o coordinación.

Por edades, los grupos más afectados fueron: 36 a 55 años (3.680 alertas), 18 a 35 años (3.358) y 56 a 75 años (976). Entre los más vulnerables, 237 eran menores de 18 años y 153 mujeres mayores de 76 años.

El mayor volumen de llamadas se registró en Gran Canaria y Tenerife, las islas capitalinas, donde se concentra la mayor densidad de población y de servicios de atención.