Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma

Informa: Redacción Informativos RTVC

Más de 150.000 canarios tienen marcado este día en el calendario porque los pensionistas de las islas pueden hacerse con una de las 24.000 plazas que se ofertan para las islas de los viajes del Imserso.

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma.

Comienza a comercializarse los viajes del Imserso. Imagen de recurso Magnific

Los primeros días de comercialización, las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo por provincia, con el objetivo de escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento. Sin embargo, desde primera hora de este jueves la plataforma web de Turismo Social ha estado dando problemas, una situación que quedó solventada posteriormente, según informan fuentes del servicio.

A partir del 19 de septiembre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

No obstante, el proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada, y las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan de forma constante nuevas disponibilidades que vuelven a incorporarse al sistema de venta, por lo que es habitual que aparezcan nuevas oportunidades de reserva a lo largo de los meses en todos los destinos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Además, el Imserso distribuirá el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas.