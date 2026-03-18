Los primos Manu y Eli buscan el triplete este jueves en ‘Hit List’

La nueva entrega del concurso de Televisión Canaria vuelve a poner a prueba, a partir de las 22:40 horas, los conocimientos musicales de tres parejas de concursantes

`Hit List’, el concurso musical de Televisión Canaria vuelve una semana más este jueves, a partir de las 22:40 horas, con nuevos retos musicales y sus tres parejas de concursantes, entre ellos los triunfadores de los dos últimos programas, los primos Manu y Eli, y otras dos que participan por primera vez dispuestas a llevarse el premio que puede llegar a alcanzar los 6.000 euros para lo que tendrán que adivinar el mayor número de canciones y artistas en el menor tiempo posible.

Los primos Manu y Eli buscan el tripele este jueves en ‘Hit List’. RTVC

Como es habitual los presentadores del formato, Thania Gil e Iván Torres, guiarán a los concursantes a lo largo del quiz musical dividido en cuatro fases eliminatorias, en las que sonarán cinco décadas de música, un reto musical a la altura de los más melómanos.

La noche del jueves acompañaran a los invictos Manu y Eli, que repiten para darlo todo, las hermanas Nieves y Nuria, presumiendo de un gusto musical impecable y no pasarán desapercibidas dando la nota en cada prueba y, por último, la pareja formada por Lidia y Maico, hijastra y padrastro que desprenden complicidad a golpe de acierto musical.

Los presentadores del formato Thania Gil e Iván Torres. RTVC

La nueva entrega del concurso `Hit List’ invita, una semana más, a las familias canarias a adivinar éxitos musicales de ayer y de hoy, una cita para bailar y tararear los grandes éxitos que han marcado sus vidas a través de una dinámica sencilla, ágil y cargada de diversión.

Así que habrá muchas sorpresas y nuevos retos para las parejas de concursantes que afinarán el oído demostrando cuánto saben de música, y que compartirán con nuestros espectadores décadas de música. ¡Dale al play!.