Luchar contra el negacionismo desde las aulas

Éste será el segundo curso en el que Canarias contará con la figura de Coordinador/a de Igualdad en los centros educativos.

El negacionismo de la violencia de género entre los chicos más jóvenes es una realidad que también ha llegado a las aulas de las islas. Es uno de los balances que ha hecho en Buenos Días Canarias David Ramos, uno de los coordinadores de la Consejería de Educación en este ámbito.

Por segundo curso, los centros de las islas contarán de manera obligatoria con esta figura de persona coordinadora de igualdad que, tal y como ha asegurado, trabaja para garantizar la incorporación transversal de los contenidos vinculados a la educación en igualdad y la educación afectivo-sexual.

Acciones pequeñas que cambian conciencia

David Ramos ha reconocido que durante el curso pasado se ha hecho un esfuerzo enorme por parte del personas docente que ha asumido esa responsabilidad nueva en todos los centros. Asegura que las acciones que realizan los centros no siempre son espectaculares, pero sí generan debate en el aula y ayudan a concienciar al alumnado que llega muchas veces con ideas alimentadas por bulos.

El último barómetro de la FAD sobre Juventud y Género reveló que el negacionismo de la violencia de género en los jóvenes se había duplicado. En ese sentido, David Ramos no ha ocultado que hay una parte del alumnado cada vez mayor que siente rechazo por estos contenidos, así que uno de los retos -dice- será trabajar en contenidos que no generen esa reacción.