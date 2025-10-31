Luis García prepara su ‘derbi’ personal ante un Sporting mermado por las bajas

El entrenador ovetense de la UD Las Palmas espera que las bajas dificulten su planteamiento para el próximo encuentro

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, advirtió este viernes que las importantes bajas que tendrá el Sporting de Gijón el próximo domingo hacen que el equipo rojiblanco sea «menos previsible» de lo habitual, y le dificultará el planteamiento del partido.

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas. Imagen UDLP

Ante este encuentro, que se disputará en el estadio El Molinón, el técnico ovetense reconoció que para él será un partido especial por su rivalidad con el equipo gijonés, aunque los verdaderos protagonistas deberán ser los jugadores.

Equilibrio y mentalidad fuerte

Luis García recordó que el nuevo técnico del Sporting, Borja Jiménez, había repetido alineación en los tres partidos que ha dirigido, algo que no podrá llevar a cabo ante Las Palmas por las ausencias de futbolistas capitales como Gaspar Campos, Álex Corredera, Juan Otero y Dubasin.

«Tienes que intentar imaginar lo que puede hacer el rival, pero seguramente habrá algo que nos vayamos a perder y tengamos que ajustar sobre la marcha. El plan de partido no puede ser tan exacto como lo sería con esos futbolistas«, explicó el técnico asturiano.

Según intuye García, en el Sporting «van a participar jugadores con menos minutos, pero considero que la idea será más o menos parecida; vamos a ver qué nos plantean, pero lo importante será adaptarnos al partido que se nos puedan presentar, reconocerlo, y encontrar las soluciones«.

Para el ovetense será un choque «especial» jugar en Gijón, y recordó que participó en muchos derbis asturianos, «muy bonitos, divertidos, unos los he ganado, otros los he perdido, pero yo no juego, juegan los futbolistas y lo único que quiero es que gane la Unión Deportiva en un campo muy motivante para todos».

Por otra parte, García restó trascendencia a la eliminación de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda Federación como el CD Extremadura (3-1), y aseguró que no deben depender «de un resultado», sino exhibir una «mentalidad fuerte» y un «equilibrio permanente».