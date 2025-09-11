El técnico de la UD Las Palmas calificó de «filial atípico» a su rival y espera conseguir su primera victoria como local

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, espera que su equipo «marque territorio» este viernes ante la Real Sociedad B, al que considera un «filial atípico», y confía en obtener la primera victoria de la temporada como local en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion.

Luis García pide marcar territorio ante la Real Sociedad B / Imagen de la UD Las Palmas

El técnico ovetense reiteró este jueves en rueda de prensa que frente a la falta de eficacia goleadora, la única receta es «insistir», y recalca que lo más importante es que su equipo está en «proceso» de conseguir las victorias de la manera que buscan.

«No tengo ninguna duda de que estamos en el camino y que el fútbol va a devolver a los jugadores el esfuerzo diario, y ojalá sea mañana, puede ser un gran día, y que podamos brindar un triunfo a nuestra gente», expresó durante la previa al choque.

Confianza en el juego

Luis García explicó que la Real Sociedad B es un «filial atípico» porque, a su juicio, «no te deja jugar, interrumpe bastante el juego y es fuerte en los duelos«, mientras que en la fase ofensiva cuenta con «extremos rápido que atacan bien los espacios«

Por todo ello, el técnico afirmó que deberán tener especial atención a sus «transiciones» ya que son «peligrosos», además de ser un equipo «eficaz en el área rival».

El preparador asturiano no está preocupado por haber logrado solo un triunfo, y fuera de casa, tras haber enlazado dos partidos sin marcar, y subraya que sí lo estaría si el equipo no fuese reconocible.

El preparador asturiano no está preocupado por haber logrado solo un triunfo / Archivo RTVC

«Hemos generado mucho para tener más puntos, pero no sirve de nada ponernos nerviosos en la jornada 4, hemos tirado cuatro veces a los palos y en el fútbol hay determinadas circunstancias con las que hay que convivir; tenemos un equipo joven y prácticamente nuevo, y también somos conscientes de que tenemos muchas cosas que mejorar«, ha argumentado.

En su opinión, «sería mucho más fácil jugar de otra manera y no exponernos, pero eso no es riesgo», por lo que califica a sus futbolistas como «unos «valientes» que han asumido la propuesta de juego que ha implementado.

El técnico del equipo amarillo confirmó que el lateral Viti Rozada sigue de baja y no se encuentra disponible para el partido ante la Real Sociedad B, pero recupera a los centrocampistas Edward Cedeño y Lorenzo Amatucci tras volver «sin lesiones» de sus respectivas selecciones nacionales.