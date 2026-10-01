Madrid se niega a que los estudiantes canarios accedan a subvencion del bono transporte sin perder la residencia

La Comunidad de Madrid ha cambiado su criterio para bonificar el bono transporte y pide el empadronamiento, algo que quitaría la subvención en los billetes de avión para los estudiantes canarios

La Comunidad de Madrid se niega a aplicar una excepción a su nuevo criterio para la subvención al bono transporte para que los estudiantes canarios no tengan que empadronarse en la capital. Esta fue una petición que hizo en agosto el Gobierno de Canarias ante la modificación de la normativa de Madrid, que ahora pide el padrón para justificar este descuenro.

Pedían tener en cuenta que para los estudiantes canarios esto significa pagar el 75 % más en los billetes de avión que los conectan con sus hogares en Canarias. SIn embargo, y como ha explicado María Fernández, Directora General de Transportes del Gobierno de Canarias, en la Radio Canaria esta mañana, «han hecho una interpretación estricta de la norma» y han denegado su petición.

Aún así, Fernández ha asegura que seguirán luchando por conseguir este propósito. «No nos vamos a dar por vencidos. Vamos a intentarlo por la vía política, ya que la jurídica no ha funcionado», inisistió en la entrevista. Su intención es reunirse con la COmunidad de Madrid desde el ámbito político para intentar hacer alguna modificación de la ley que contemple la escepcionalidad solo para los estudiantes canarios.

Según relata Fernández, esta decisión de la capital de España les ha llegado por sorpresa, ya que en las reuniones previas sobre este asunto había buena sintonía. «Les dimos fórmulas muy argumentadas para que no se hiciese una abuso de la norma, explicó. Por ejemplo, acreditar la residencia en habitaciones o instalaciones estudiantiles. «Para un canario, esta norma implica tener que elegir entre empadronarse o volver a casa por Navidad», ejemplificó la Directora General.