Cerca de un millar de personas permanecen en la Puesta del Sol en protesta contra la crisis habitacional y exigen soluciones urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Puerta del Sol permanece con cerca de un millar de personas, en unas 500 tiendas de campaña, que protestan contra la crisis habitacional y exigen soluciones urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible.

La acampada se ha organizado como una pequeña ciudad con calles que llevan los nombres de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes, donde se amalgaman diferentes colectivos y personas de todas las edades.

En la entrada al Metro de Sol se ha desplegado un cartel con el lema ‘No violencia activa única salida», el oso y el madroño ha amanecido con un chaleco del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y en alguna tienda de campaña se puede leer «¡Mira mamá! ¡Ya me independicé!».

Marcos Navarro, de 23 años, ha celebrado la aprobación de dos reales decretos de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes gracias a «la presión popular».

«Es una victoria parcial porque todavía necesitamos cambios estructurales reales», ha afirmado el joven, quien ha estimado que las medidas previstas parecen «insuficientes para resolver un problema sistémico».

A su juicio, «esto demuestra que si luchas y si usas los canales correctos, con presión social, unidad, una manifestación y una protesta pacífica bien estructurada puedes conseguir muchas cosas. No hace falta quemar la ciudad. No hacen falta disturbios».

Vista de la Puerta del Sol en Madrid. Imagen EFE

Peticiones de desalojos

Ante las peticiones de desalojo de la acampada del Ayuntamiento de la capital y de la Comunidad de Madrid, Navarro ha opinado que «no están pensando en la gente, solo están polarizando y utilizando los desahucios y la precariedad como un arma política».

«Hay muchísima gente que está afectada por el problema de la vivienda y que no puede estar aquí por muchas circunstancias, pero nos está apoyando a través de las redes sociales. Estamos saturados de donaciones. No nos falta comida, ni agua, ni mantas», ha subrayado.

Diego, un estudiante de administración y dirección de empresas, de 23 años, también ha destacado el ambiente solidario que ha vivido en las últimas horas.

«Me encanta ver a tanta gente unida luchando por una causa justa», ha comentado antes de destacar la participación activa en las asambleas organizadas en la plaza central.

El joven informático Carlos Luque ha destacado que esta movilización es «necesaria» porque la situación actual de la vivienda es «insostenible», y ha agregado que los reales decretos de vivienda se quedan «cortos» al considerar que hace falta un cambio en el sistema para que «no se pueda ser rentista como forma de vida».

Contra la acampada

El Ayuntamiento de Madrid ha alertado al Gobierno central de la presencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines de obra y hornillos en la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, enseres de los que ha asegurado contar con «imágenes gráficas», y ha vuelto a exigir su desalojo.

Así lo ha manifestado el alcalde de Madrid, José luis Martínez Almeida, quien ha adelantado que el consistorio enviará este miércoles a la Delegación de Gobierno y al Ministerio de Interior un documento acreditativo con la tenencia de dichos útiles.

Según ha señalado, se documenta que hay «cuchillos de gran dimensión» dentro de la acampada, así como que los manifestantes «han hecho acopio de adoquines de obras cercanas que pueden ser utilizados como armas arrojadizas», al igual que hornillos para «calentar comida con el riesgo que supone».

Además, Almeida ha afirmado que se han producido «altercados violentos», a lo que ha asegurado que «no se puede considerar una manifestación pacífica» cuando se «vandaliza» un monumento de interés cultural como es el Oso y el Madroño que será vallado por la Policía Municipal tras previa comunicación a la Policía Nacional.

Este nuevo documento se suma al requerimiento que envió este martes la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desaloje la acampada en la Puerta del Sol.

Acampada «ilegal»

En este sentido, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado este miércoles que «quedan 24 horas para que el delegado del Gobierno dé la orden» de desalojar la «ilegal» acampada, y de lo contrario irá a los tribunales, sin descartar la vía penal contra el Ejecutivo central.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha defendido que esta protesta «no es el ejercicio» del derecho de reunión y manifestación «sino su completo desbordamiento», y ha acusado al delegado del Gobierno de «proteger una ocupación ilegal» del espacio público.

Más Madrid pide proteger la acampada

Más Madrid, por su parte, ha presentado alegaciones al requerimiento hecho por la Comunidad a la Delegación de Gobierno para desalojar la acampada en Sol, donde exige que se proteja a las personas concentradas.

El partido ha asegurado que su texto «deslegitima los argumentos empleados por la Comunidad de Madrid para efectuar el desalojo» e interpela a Delegación de Gobierno «a proteger tanto la acampada y el derecho a la manifestación, como a quienes se manifiestan frente a las amenazas de grupos neonazis».

Otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Palma de Mallorca también se han unido a las protestas que ha comenzado con la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.